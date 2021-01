Sag mod bedrageri-dømt rugemor starter i landsretten

Et år og ni måneders fængsel blev det til ved Retten i Roskilde, da en 38-årig kvinde fra Stevns stod tiltalt for at have bedraget tre barnløse par til at tro, at hun ville agere rugemor for dem.

I dag starter ankesagen ved Østre Landsret, og der ventes endelig dom i næste uge.