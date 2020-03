Sæsonstart efterfulgt af stop i Valløby Motion

De fleste af deltagerne har trænet regelmæssigt hen over vinteren, så mange er i rigtig god form allerede.

Men der kommer til at gå nogle uger, før løberne igen får chancen i Valløby. Motionsklubben benytter som bekendt præstegården som start og mål, og da folkekirken aflyser alle aktiviteter under corona-krisen, gælder det også Valløby Motion. Det bliver således tidligst lørdag 4. april, at der igen bliver løb.