Artiklen: Sæsonen starter for Vallø-berne

Første arrangement, som Valløby Motion er involveret i, er Sportmaster Kvindeløb for 16. gang, som igen i år afvikles fra Solgårdsparken i Strøby Egede. Datoen er onsdag 27. maj kl. 18.30 med to ruter på henholdsvis 4,4 og 7,5 kilometer for både løbere og gående. Online tilmeldingen er åben på www.my.raceresult.com/142907, og fra 16. marts kan der købes startnumre i Sportmaster-butikken i Køge.