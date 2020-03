Sæsonen rinder ud for skytteforening

Strøby skytteforening skulle have fortsat med at skyde indendørs på banen under Strøby Skole den næste måneds, hvor der så skulle have været afsluttet med deltagelse til indendørs DM på pistol og luftpistol i Vingsted. I øjebliklet er al skydning dog aflyst, da alle kommunens bygninger er lukket ned.