Sære dyr fra fortiden - og fra birkebarkens gemmer

Stevns - 04. april 2018 kl. 05:51

Det var Charles Darwin, der formulerede teorien om arternes opståen - og om, hvordan alle levende væsener, har udviklet sig, og stadig gør det, fra en stamform. Dermed udfordrede han datidens kristne stridsmænd, som fastholdt, at alle skabninger er formet af Gud i Paradisets Have, inden Adam og Eva blev smidt ud, da de havde spist af de forbudte frugter på Kundskabens Træ.

Darwin fastholdt, at alle levende væsener er resultatet af en evolution, altså en gradvis udvikling. Og netop Evolution er titlen på en aktuel udstilling, som den lokale maler: Jan Winther Jensen ferniserer på lørdag på Stevns Fyrcenter. Han præsenterer en række spøjse motiver, der er vokset ud fra enden af farveblyanterne - for han kunne ikke vide på forhånd, hvordan de kom til at se ud.

- Alle billeder på udstillingen viser dyr, fugle og padder sammensat på en anden måde, end vi er vant til - derfor titlen. Evolution. Der er bl.a. en fisk med andefødder, og sådan fortsætter det med aldrig før sete sammensætninger, forklarer Jan Winther Jensen.

Fælles for billederne er, at de er pålimet en plade, lakeret på samme måde som et maleri, og monteret i svæveramme. På den måde undgår han, at der er glas foran, som kan medføre generende genskin.

Men Jan Winther Jensen har også et andet tema med på udstillingen. Her maler han på birkebark, og motiverne er inspireret af figurer, som han har fundet i birketræernes bark.

- Ved at nærstudere barken finder jeg utallige figurer, som egner sig godt til en videre fortolkning. Der er eksempler på figurer, der spænder fra en drage til et barn, som viser sin karakterbog til mor eller far, siger han.

Fælles for alle bark-billederne er, at de er lavet med akrylpasta, som er påført lærredet med kniv. Derfor vil de også opleves som meget pastose, for pastaen gør det muligt at lægge farven på i meget tykke lag. Kunstneren leger med strukturen ved at blande tørret kaffegrums i pastaen sammen med farven. Det giver mulighed for at modellere motivet på lærredet og på den måde at opnå en speciel dybdevirkning.

Der er fernisering på udstillingen lørdag kl. 12.00, og den vil herefter være tilgængelig til og med søndag 13. maj.