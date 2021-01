Sådan bestiller du en coronatest

1.Bestil en tid på www.coronaprover.dk . Log ind med NemID på denne side. Vælg derefter tid og sted for din prøve.

2.Husk at medbringe mundbind og dit gule sundhedskort. Mød op så tæt på den bestilte tid som muligt for at undgå smittespredning.