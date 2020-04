Se billedserie Kasserer Jørgen Sten Hansen (t.v.) og formand Kim Møller fra Store Heddinge Tennisklub er i den grad klar til at tage imod klubbens mange medlemmer, så der kan blive spillet noget tennis på baneanlægget. Foto: Erik Nielsen

Så skal der spilles - flere baner åbner med ansvar i fokus

Stevns - 22. april 2020

Kim Møller var en glad mand tirsdag. Ikke blot fordi solen skinnede over baneanlægget i Store Heddinge Tennisklub, men fordi han som formand for foreningen nu kan åbne banerne for klubbens medlemmer med indgangen til den nye udendørssæson.

Melding fra DIF og DGI

To af landets største idrætsorganisationer, Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI), oplyste tirsdag, at idrætsforeningerne nu kan begynde med udendørs aktiviteter.

Men det skal stadig ske, uden at deltagerne har kropskontakt med hinanden. Sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger skal også overholdes. Blandt andet skal der være to meters afstand mellem deltagerne.

Formand i DIF Niels Nygaard sagde i den sammenhæng til Ritzau, at det vil være forskelligt fra forening til forening, præcist hvilke aktiviteter der genoptages i første omgang. Og hos Store Heddinge Tennisklub gik man derfor straks i gang med at forberede sig.

- Vi skulle have haft åbent hus i starten af april, som vi blev nødt til at aflyse. Det samme skete med vores standerhejsning. Men egentlig er det først nu, at vores udendørs-sæson starter rigtigt, så jeg er rigtig glad på medlemmernes vegne, at det kan lade sig gøre. Vi holder lige lidt igen med vores juniortræning. Men alle medlemmer kan booke tider til banerne, som normalt så man kan komme herover for at spille, siger Kim Møller, da DAGBLADET kigger forbi klubbens baneanlæg tirsdag eftermiddag.

Solen skinner fra en skyfri himmel, og banerne er så tørre, at sprinkleranlægget er tændt for at bløde dem lidt op, inden formanden og kasseren har planlagt at køre dem over med klubbens tromle.

Juniorerne må vente lidt

Store Heddinge Tennisklub har lige omkring 100 medlemmer, hvoraf cirka en tredjedel er juniorer.

- Som sagt så venter vi lige lidt med at starte juniortræningen op. Vi skal lige have en ordentlig snak om, hvordan vi gør det på en betryggende måde for alle, siger formanden for den lokale tennisklub i Store Heddinge.

Klubhuset vil være åbent til brug, men formanden forventer, at alle tænker sig om i den sammenhæng, og der vil være visse henstillinger i den sammenhæng - blandt andet om at man skal spritte sine hænder grundigt af, når man kommer ind.

Tålmodighed

I mere end en måned har det danske idræts- og foreningsliv været lukket på grund af risikoen for smitte med coronavirus. Undervejs har DGI og DIF været i kontakt med sundhedsmyndighederne for at få klarhed over, hvordan udendørs idræt kan genåbne.

Mandag aften kom Sundhedsstyrelsen så med retningslinjer. Og det er på baggrund af dem, at idrætsforeningerne nu melder delvist klar bane.

Opfordringen fra organisationerne er, at træningen sker i mindre grupper, og at medlemmer møder op omklædt og tager hjem efter endt træning. Man skal også fortsat være opmærksom på de særlige risikogrupper.

Retningslinjerne betyder, at genåbningen i første omgang kommer til at omfatte omkring halvdelen af de idrætsgrene, der hører under DIF.

Holdsport såsom fodbold og håndbold kommer ikke med i denne omgang.

Det betyder blandt andet at formanden i Rødvig G&I ikke kan åbne op for »hele butikken«, men kun dele af den. Det informerede han sine medlemmer om tirsdag,

Formand informerer

- Jeg har i dag talt med DGI, DIF og Stevns Kommune. Der er genåbnet for mulighed for aktivitet uden nær og kropskontakt og med maksimalt 10 personer ad gangen, Men altså kun for udendørs aktiviteter, og selvfølgelig med afstand. Jeg afventer dog kommunens tilladelse til at bruge de kommunale arealer, som græsset på boldbanerne og græsset ved hallen. Håber på en afklaring mandag i næste uge. Lige nu ser det ud som en åbning til vores krolf-aktivitet, som spiller ved hallen, oplyser formand Ralf B. Hansen på Rødvig G&I's Facebook-side:

- Vi må stadig ikke åbne for udendørs fodbold for DBU Sjælland. Vi må væbne os med tålmodighed og se tiden an.

Ingen kontaktsport

Holdsport, hvor man er tæt på hinanden, kan ikke åbne op på nuværende tidspunkt. Det vil skulle tilrettelægges på en anden måde, end man er vant til. Der er overvejelser om, hvordan man kan gøre på et senere tidspunkt.

I Dansk Boldspil Union (DBU) peger næstformand Bent Clausen på, at de mange frivillige ledere og trænere i fodboldklubberne ikke skal være ansvarlige for, at der bliver trænet i grupper af op til ti personer, og at det bliver med øvelser uden kropskontakt.

- Vores klare anbefaling er, at man først sætter i gang, når det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Vi må bare sige, at folkesundheden står over fodbolden for øjeblikket, siger han til Ritzau.

Han peger desuden på, at langt hovedparten af fodboldbanerne i Danmarks kommunale anlæg for tiden er lukkede.

- Vi håber, at vi kan komme med i næste fase af genåbningen, siger Bent Clausen.

De nye anbefalinger er ikke et krav til foreninger om at genåbne aktiviteterne. De kan gøre det, hvis det sker under forsvarlige former. Og hvis de er i tvivl om, hvorvidt det kan lade sig gøre, så skal de lade være, oplyser DGI og DIF.

- Det her er den første spæde åbning af idrætten. At mødes i idrætsforeningerne skal selvfølgelig være sundhedsmæssigt forsvarligt. Og derfor er det vigtigt at være opmærksom på, at man i de fleste idrætsforeninger fortsat ikke kan mødes fysisk, siger landsformand for DGI Charlotte Bach Thomassen i en pressemeddelelse.