Så skal der ryddes op i hele kommunen

Forårsrengøringen er over os, og det gælder ikke mindst, når Stevns Kommune i næste uge gør det officielt ved at holde affaldsuge fra 16. - 22. april. Ugen igennem er der fokus på affald og oprydning med fejning, hapsning af affald og beplantning med stedmoder-blomster.

- I udvalget for Plan, Miljø og Fritid håber vi, at affaldsugen bliver taget godt imod, så vi i fællesskab kan gå foråret i møde i en renere kommune, siger udvalgsformand Flemming Petersen.

- Det er vigtig at få sat fokus på problemet med affald i naturen. Reelt burde det ikke være muligt at finde affald andre steder end i en affaldsbeholder, siger formanden for Danmarks Naturfredningsforening Stevns Michael Løvendal Kruse, der er meget glad for samarbejdet med Stevns Kommune i denne sammenhæng.

Han mener, at affald er en vigtig resurse, som skal genbruges og ikke ligge i naturen. Ud over at det ikke er pænt, så er affald til stor skade for dyrelivet og miljøet, og det kan for nogle typer affald tage millioner af år at blive nedbrudt.