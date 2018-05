De to veteraner fra Shu-bi-dia: Bosse Hall Christensen (tv.) og Claus Asmussen ses i forgrunden i kopibandet: Shu-bi or not Shu-Bi.

Så' der Shu-bi-dua: Hiv og sving og tingeling og nam nam

Stevns - 09. maj 2018 kl. 06:42 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hverken Shakespeare eller Hamlet har levet forgæves, for på næste onsdag får Kulturforeningen Spilledåsen besøg af et orkester, der kalder sig Shu-bi or not Shu-bi - hvilket naturligvis kalder på minderne om Danmarks måske mest originale orkester, der blev kendt og berygtet for at skrive udenlandske superhits om til danske ørehænger med helt skæve rim og gags.

Shu-bi-dua - hvis navn skyldes visse rockmusikeres forkærlighed for et iørefaldende omkvæd uden for megen mening bag ordene - eksisterer ikke mere i den originale form, da projektet ikke rigtig vil lykkes uden forsanger Michael Bundesen, der efter en fatalt slagtilfælde nu er bundet til kørestolen og nu dyrker maleriet frem for scenekunsten. Men sangene fra dengang lever endnu i folkedybet - tænk blot på numre som Fed rock, Stærk tobak, Nam nam, Hvalborg, Vuffelivov, Står på en alpetop...

Derfor er der et naturligt marked for kopibands, der kan spille netop disse sange - og endnu bedre er det naturligvis, når de fremføres af et orkester, hvor to af de fem musikere har spillet med i det originale Shu-bi-dua. De to, som vi taler om - og som kommer i Snurretoppen på onsdag - er Claus Asmussen, der var med helt frem til 2005, og Bosse Hall Christensen, der forlod Shu-bu-dua tilbage i 1981 - ganske ufrivilligt.

Bosse var bandets trommeslager og dertil ophavsmand til en god del af de mange skøre tekster og gags, som prægede Shu-bi-dua i de første år. Men et alkoholmisbrug og stigende uoverensstemmelse mellem ham og bandets øvrige medlemmer medførte, at han blev smidt ud i 1981 - hvorefter han tog konsekvensen og lagde trommestikkerne på hylden de næste 25 år.

Nu har han imidlertid fundet dem frem igen og sammen med Claus Asmussen for at opføre shubbernes gamle hits, mens han stadig var med - dvs. fra 1973 til 1981, som de fleste vil betegne som bandets gyldne år med de sjoveste sange. Med sig i bandet har de to taget tre nye musikere med: Kim Zachariasen (vokal), John Sørensen (bas) og Klaus Poulsen (keyboards).

Der er således lagt op til tur ned ad Shu-bi-duas memory lane med masser af gags, skæve anekdoter og gakkede shownumre på onsdag 16. maj kl. 20 i Snurretoppen.

Koncert med Shu-bi or Shu-bi onsdag 16. maj kl. 20 i Snurretoppen, Algade 32, Store Heddinge. Billetter á 250 kroner (medlemmer: 225 kroner) kan bestilles online på www.spilledaasen-stevns.dk eller torsdage og fredage mellem kl. 16.00 -19.30 på bilettelefon 3057 1999. Billetter kan endvidere købes i Kontorcentret, Algade 18, Store Heddinge (tlf. 56 50 33 32) og i Staxen Bog og Papir, Hovedgade 56, Hårlev (tlf. 56 28 60 77). Arr.: Kulturforeningen Spilledåsen.