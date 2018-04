Michael Graakjær - genvalgt formand for SF Stevns.

SF vil være mere udadvendt

Stevns - 06. april 2018 kl. 14:24 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunevalget i november var en skuffelse for SF, der måtte nøjes med 341 stemmer eller 21 færre end ved det forrige valg, hvor partiet mistede begge sine medlemmer af Kommunalbestyrelsen. I 2017 fik SF 2,6 procent af stemmerne, og det er ikke nok til at komme ind. Men valgforbundet med Enhedslisten betød, at dette parti nød godt af de ledige SF-stemmer og fik valgt to mandater.

Valgresultatet var en naturlig del af den beretning, som formand Michael Graakjær aflagde på SF's generalforsamling, der blev holdt på Frivillighedscentret i Hårlev umiddelbart inden påske. Her kunne han samtidig notere, at partiet i dag har 32 medlemmer, og det er en fremgang på et par stykker siden sidste generalforsamling.

Selv om resultatet kunne have været bedre for partiet, glædede han sig over en god valgkamp med mange aktiviteter. Især var han tilfreds med, at alle partier i valgkampen ønskede at udbygge velfærden, øge borgerinddragelsen og forbedre miljø- og naturforholdene. Det er valgløfter, som SF vil holde andre partier fast på i den nye valgperiode.

Generalforsamlingen besluttede, at partiforeningen skal være »endnu mere udadvendt« i den nye valgperiode - bl.a. ved at prioritere samarbejde med interessegrupper, foreninger og politiske partier. Her tænkes især på Enhedslisten, Alternativet og gerne Socialdemokratiet, siger Michael Graakjær.

Han redegjorde på generalforsamlingen også for arbejdet i regionen og på Christiansborg, hvor SF er efter hans opfattelse fører en aktiv linje. Samtidig understregede han, at SF i den tilspidsede overenskomstsituation står helt på de offentlige lønmodtageres side og kæmper for, at de kommer ud af forløbet med »en ordentlig løn«.

Til bestyrelsen valgte generalforsamlingen Michael Graakjær, Hans Christian Rasmussen, Simone Cecilie Tinndahn, Marianne Rodriguez og Mariane Synøve Smed til bestyrelsen. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig med Michael Graakjær som genvalgt formand.