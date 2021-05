SF har genvalgt sin spidskandidat

Michael Graakjær er 60 år, bosat i Strøby Egede og arbejder for Novo Nordisk. Han har virket i fagbevægelsen i mange år, startende som 25-årig som tillidsmand for over 100 kollegaer. Herefter har det faglige budt på både jobbet som næstformand i en fagforening, hovedbestyrelsesmedlem i et forbund og i 10 år bestyrelsesmedlem i et stort internationalt medicinalfirma.

- Stevns er et pragtfuldt sted med en storslået natur og beliggende på den fantastiske planet: Jorden. Men jeg synes, at Stevns gør for lidt for at sikre det for fremtiden, og det vil vi gerne lave om. Vi skal have langt flere initiativer, som mindsker CO2-udslippene, styrker biodiversiteten og skaber en cirkulær økonomi, siger den genvalgte spidskandidat.