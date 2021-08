Jan Jespersen - efter syv år og tre måneder for Enhedslisten og fem måneder som løsgænger repræsenterer han nu SF i Kommunalbestyrelsen. Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: SF gør uventet comeback i Kommunalbestyrelsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

SF gør uventet comeback i Kommunalbestyrelsen

Stevns - 20. august 2021 kl. 12:38 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Ved kommunevalget i 2013 mistede SF begge sine mandater i Kommunalbestyrelsen, og heller ikke ved valget fire år senere lykkedes det partiet at komme ind. Men det sker nu mindre end tre måneder før næste valg 16. november.

Torsdag 2. september vil løsgænger Jan Jespersen meddele resten af Kommunalbestyrelsen, at han fremover repræsenterer SF. Der er tale om en sag til efterretning, da hans kolleger ikke skal godkende hans mandat. Det gjorde SF's landsledelse derimod på et møde torsdag aften, hvor der blev givet grønt lys til partiskiftet.

Kovending siden april

Jan Jespersen beskrev i et sommerinterview her i DAGBLADET, at han gennem nogen tid havde gået med tanker om sin politiske fremtid. I foråret meldte han sig ud af Enhedslisten efter en dyb uoverensstemmelse med den lokale bestyrelse. Striden kulminerede, da han med blot en enkelt stemmes overvægt blev væltet som spidskandidat for Enhedslisten og tabte til Christian Hoffmann Nielsen - der så sent som i denne uge trak sig fra posten og meldte sig helt ud af partiet.

Jan Jespersen reagerede i april ved at bede om at træde ud af Kommunalbestyrelsen - et ønske, som imidlertid blev afvist af et stort flertal af hans politiske kolleger. Samtidig slog han fast, at han fortsat var enhedslistemand i hjertet og aldrig ville melde sig ind i et andet parti - han var blot røget uklar med den lokale bestyrelse.

Men nu er han nået til en anden konklusion:

- Jeg har jo haft god tid hen over sommeren til at tænke over tingene. Og jeg kunne bare mærke, at jeg ikke var færdig med politik. Det irriterede mig mere og mere, at fire medlemmer af Enhedslisten skulle bestemme over min fremtid i politik. Jeg blev enig med mig selv om, at jeg gerne ville lade vælgerne afgøre min politiske fremtid.

- For tre ugers tid siden henvendte jeg mig til et par medlemmer af SF og spurgte til muligheden for at blive medlem af SF. Vi tre mødtes og talte sammen et par gange, og de også syntes, at det er en god ide, at jeg meldte min ind i SF. Efter et medlemsmøde tidligere på ugen stod det klart, at jeg nu er medlem af SF, udtaler Jan Jespersen.

Velkomst fra formanden

SF's lokalformand Michael Graakjær byder Jan Jespersen hjerteligt velkommen i partiet:

- Vi ser frem til et godt samarbejde alle medlemmer imellem. Vi kender hinanden godt, fordi vi gennem de seneste otte år har arbejdet tæt sammen med Jan og resten af Enhedslisten. Vi erkender, at man i politik ikke kan få opfyldt alle sine ønsker - derfor er det vigtigt for SF at forfølge selv små skridt i den rigtige retning. Det er en tilgang, som Jan deler, siger han.

Michael Graakjær tilføjer, at med Jan Jespersens partiskifte får SF endelig fuld valuta for sine stemmer ved det seneste kommunevalg:

- Som bekendt var det vores stemmer, der med et valgforbund sikrede Enhedslisten to mandater i stedet for ét. Derfor passer det fint, at Jan nu repræsenterer SF i Kommunalbestyrelsen, siger han.

Kan Jan slå Michael ?

Næste torsdag 26. august er der indkaldt til medlemsmøde i SF's lokale partiforening. Her skal medlemmerne opstille kandidater til kommunevalget, og her ventes Jan Jespersen at få en fremtrædende placering. Spidskandidat kan han dog ikke blive, da et tidligere medlemsmøde i foråret allerede har genvalgt Michael Graakjær til plads nr. 1 på listen. Men da samme medlemsmøde også besluttede, at SF på Stevns - modsat f.eks. Køge - opstiller sideordnet, betyder det, at den kandidat, som vælgerne giver flest stemmer, bliver valgt til Kommunalbestyrelsen.

Ved det seneste valg fik Jan Jespersen 173 personlige stemmer, mens Michael Graakjær måtte nøjes med 81. Hvis det kommende valg giver samme fordeling, vil Jan Jespersen dermed overhale spidskandidat Michael Graakjær og blive valgt foran ham.

- Det har jeg ikke ondt i maven over. Det vigtigste er ikke, at jeg personligt bliver valgt, men at SF kommer ind og får nogle af vores mærkesager igennem. Jeg er tilhænger af sideordnet opstilling, fordi det i et demokrati bør være vælgernes afgørelse, hvem de vil repræsenteres af, siger Michael Graakjær.