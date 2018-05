Michael Graakjær - klar til endnu en tørn som folketingskandidat.

SF genvælger sin folketingskandidat

stevns-faxe: SF-Stevns har genvalgt sin formand: Michael Graakjær som folketingskandidat. I modsætning til tidligere skal han kun repræsentere Stevns på stemmesedlen, da SF på sit landsmøde fornylig godkendte, at de lokale partiforeninger kan opstille egne kandidater kommunevis og ikke som hidtil i hele kredsen. Til gengæld kan han nu føre valgkamp også uden for sin egen kreds.

SF's nye kurs skyldes en ændring af valgloven, som Folketinget har vedtaget - og som betyder, at partiforeningen i Faxe nu skal vælge sin egen kandidat til Folketinget.

Michael Graakjær er ud over at være formand for SF på Stevns også medlem af SF-Sjællands bestyrelse samt formand for SF's faglige landsudvalg.

Han er 58 år gammel og bor i Strøby Egede. Han arbejder til dagligt som procesoperatør hos Novo Nordisk og har i over 30 år været aktiv i fagbevægelsen og har været både tillids- og fællestillidsmand, bestyrelsesmedlem i flere fagforeninger og hovedbestyrelsesmedlem i et fagforbund. Han har siddet 10 år i A/S-bestyrelsen i et større udenlandsk medicinalfirma.

Politisk står arbejdsmarkedspolitik, borgerinddragelse og socialpolitik hans hjerte nær, skriver han selv i en pressemeddelelse:

- Et samfund skal kendes på, hvordan man behandler de svage, siger Michael Graakjær, der i den kommende valgkamp vil fortsætte kampen for et klimaet - både mod CO2-udledningerne og for lokale grønne tiltag.

- Vi har alt for længe gjort alt for lidt - vi skylder vores børn og børnebørn at overtage en klode i ligeså god stand som den ,vi fik, siger han.

