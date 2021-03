Michael Graakjær - genvalgt formand for SF-Stevns. Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: SF beklager valgforbund uden EL Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

SF beklager valgforbund uden EL

Stevns - 25. marts 2021 kl. 06:34 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

SF-Stevns holdt tirsdag aften virtuel generalforsamling med blot seks medlemmer som deltagere. Men i sin beretning kunne lokalformand og spidskandidat Michael Graakjær glæde sig over en medlemsfremgang på tre det seneste år, så der nu i alt er 35 organiserede SF'ere i Stevns Kommune.

I sin fyldige beretning redegjorde han for det valgforbund, som SF tidligere på måneden præsenterede sammen med Socialdemokratiet og Radikale Venstre. Han afslørede, at drøftelserne om valgforbundet begyndte allerede for et par år siden, hvor Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten havde den første snak. Inden for det seneste halve år er Radikale kommet med, og ved det seneste fysiske møde i partiforeningen fik han og Birgit Smedegård bestyrelsens accept af at forhandle et valgforbund på plads.

- Vi nåede - som vi har skrevet ud, og som det har været skildret i pressen - efter mange møder til enighed med Radikale og Socialdemokraterne om et valgforbund. Desværre ønskede de Radikale ikke, at Enhedslisten skulle med. Men da vi har formået at skabe et valgforbund, der - noget usædvanligt - rækker længere end blot valgnatten, har vi vurderet, at den bedste mulighed for at få en ny politisk retning i Stevns Kommune er med dette valgforbund, forklarede Michael Graakjær i sin beretning.

I debatten var der opbakning til valgforbundet, men det blev beklaget, at der ikke blev plads til Enhedslisten. Partiets interne valgudvalg arbejder videre med valgprogrammet, der skal godkendes på det kommende opstillingsmøde - datoen er endnu ikke fastsat. Men generalforsamlingen slog fast, at SF ønsker at udvikle erhvervslivet på Stevns.

- Det skal naturligvis være en politik, som sætter fokus på nye, grønne løsninger og som styrker de lokale fællesskaber. Vi bygger ikke på store firmaer, men vi vil udvikle de mange dygtige håndværksvirksomheder, som Stevns er så rig på. Det er vigtigt for et godt erhvervsklima, at vi har hele Stevns dækket af et velfungerende internet. Det er vigtigt, at vi har mange lokale arbejdspladser, så stevnsboerne ikke skal bruge tid og energi på at rejse til andre byer for at arbejde, lød det på generalforsamlingen.

Tillykke til de borgerlige

Også dannelsen af det borgerlige valgforbund blev kommenteret på SF's generalforsamlingen. Michael Graakjær havde valgt den positive tilgang:

- Stort tillykke til dem. Jeg er glad for, at de understreger, at dette ikke er begyndelsen på lokal blokpolitik, for de varige løsninger findes bedst i fællesskab. Alle de borgerlige har talt skattenedsættelse, så det bliver spændende at se, om de vil spare på velfærden, eller om deres ønske er lige som vores: at skatten kan sættes ned om mange år, når Stevns bliver en rig kommune.

- Der er lidt en billig omgang, for der er jo ingen politiske partier, som synes, at det er sjovt at opkræve mere skat, end der skal bruges til en ordentlig velfærd. Ved sidste valg talte vi for en skattestigning, og det skete så sidste år. En skattestigning er ikke noget, som skaffer vælgere - snarere tværtimod, men det var vigtiigt for SF dengang at sige det helt ærligt: Vi kan ikke fortsætte med at finansiere vores underskud ved at hente pengene i kommunekassen. Det erkendte flertalsgruppen som sagt sidste år, sagde Michael Graakjær.

Han konstaterede, at der næppe er udsigt til en genåbning af aftalen om udligningsreformen de næste mange år, og at indtægtsgrundlaget i Stevns Kommune derfor næppe ændrer sig foreløbig. Derfor er der fortsat brug for den skattestigning, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2021, mener SF.

- Desværre kan man frygte et PR-stunt som i Faxe, hvor de borgerlige i 2019 valgte at lave en latterlig skattenedsættelse på 0,1 procent. sagde han.

Ved valget til bestyrelsen blev posterne fordelt således:

Formand: Michael Graakjær, næstformand: Mariane Smed, kasserer: Hans Christian Rasmussen, sekretær: Birgit Smedegård Olesen, bestyrelsesmedlem: Torsten Paridon. Suppleant: Birgit Kryger.