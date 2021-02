Lokaltog A/S har siden 13. december kørt helt til Roskilde. Står det til regionsrådsformand Heino Knudsen og gruppeformand Jan Hendeliowitz (begge S), skal frekvensen af turene øges til hvert kvarter mellem Hårlev og Roskilde. Foto: Henrik Fisker

S vil køre tog hvert kvarter mellem Hårlev og Roskilde

Stevns - 05. februar 2021 kl. 12:50 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Mens Region Sjælland fortsat kæmper for at finde omkring en halv milliard kroner til en udskiftning af Østbanens spor, går regionsrådsformand Heino Knudsen og gruppeformand Jan Hendeliowitz (begge S) nu til kamp for flere togafgange mellem Hårlev og Roskilde.

I et læserbrev, som blev bragt i DAGBLADET's fællessektion onsdag, slår de to S-politikere til lyd for, at øget trafik på Østbanen bliver en del af de kommende forhandlinger på Christiansborg om en ny trafikaftale. Folketingets partier ventes at lægge planer for fremtidens trafikinvesteringer for et trecifret milliardbeløb.

Før køreplanskiftet i december 2019 kørte togene mellem Køge og Hårlev i kvartersdrift, hvorefter de på skift kørte til Rødvig og Faxe Ladeplads hver halve time. Den model blev ændret, da Lokaltog indførte togskifte i Hårlev for passagerer til og fra Rødvig og en nedgang fra fire til to afgange i timen mellem Hårlev og Køge. Samme model er videreført i den nuværende køreplan, hvor Østbanen er blevet forlænget helt til Roskilde.

Konkret kræver ønsket om kvartersdrift mellem Hårlev, Køge og Roskilde mere sporkapacitet mellem Køge og Køge Nord. I øjeblikket er der kun et enkeltspor, som også skal benyttes af de kommende direkte tog fra Næstved over Køge og Køge Nord til København. Denne flaskehals ønsker de to S-politikere at fjerne ved at anlægge dobbeltspor på en knap tre kilometer strækning mellem Køge og sporforgreningen nord for Ølby Station.

»Vi regner med, at udvidelse af kapaciteten på strækningen vil koste mellem 200 og 300 millioner kroner i engangsinvestering - og cirka 8 millioner kroner årligt i drift af de flere tog i kvartalsdrift. Det anser vi som en naturlig og vigtig investering for at give vores borgere i Stevns, Køge og Roskilde kommuner en bedre kollektiv trafik i fremtiden. Det vil også give bedre mulighed for at vælge toget frem for bilen«, skriver Heino Knudsen og Jan Hendeliowitz i deres indlæg.

Ønsket om kvartersdrift fra Hårlev til Roskilde samt et ekstra spor nord for Køge bæres nu frem af Socialdemokratiet i Region Sjælland, men er tidligere fremsendt af Stevns Kommune. Manden bag forslaget er kommunens viceborgmester Steen S. Hansen (S), der selv stiller op som kandidat til Regionsrådet ved valget i november.