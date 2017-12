Steen S. Hansen (S) - løber ikke fra en aftale og stemte derfor på Anette Mortensen (V), selv om han selv kunne tage posten. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: S stemte nej til at gøre Steen til borgmester Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

S stemte nej til at gøre Steen til borgmester

Stevns - 05. december 2017 kl. 13:41 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Steen S. Hansen kunne mandag være blevet borgmester i Stevns Kommune - endda med et solidt flertal på 12 mandater i ryggen. Problemet var bare, at de seks socialdemokrater - inklusive ham selv - stemte for Venstres Anette Mortensen.

Det sælsomme spil blev rullet op i den nye kommunalbestyrelse, som var samlet for første gang for at vælge borgmester. Slagets gang blev styret af forsamlingens nestor: Varly Jensen (DF), der med 28 års anciennitet nu er den længst siddede politiker i Kommunalbestyrelsen. Efter at have konstateret, at mødet var lovformeligt indkaldt, og at alle kunne godkende dagsordenen, udbad han sig forslag til borgmesterposten. Og han kom selv med et overraskende bud.

- Jeg vil pege på Steen S. Hansen som den mand, der har styret det politiske flertal det seneste 13 måneder, sagde Varly Jensen, der ellers på valgnatten pegede på Anette Mortensen, men mandag eftermiddag fik besked om, at hans parti var smidt ud af konstitueringsaftalen.

Dernæst udbad han sig andre forslag. Flemming Petersen (V) rakte fingeren op og foreslog Anette Mortensen.

Og så kom det til en usædvanlig afstemning i Kommunalbestyrelsen. Varly Jensens forslag kom til afstemning først, og her stemte seks for at gøre Steen S. Hansen til borgmester. Det var Dansk Folkeparti, Nyt Stevns og Enhedslisten, som har to mandater hver i den nye kommunalbestyrelse.

Herefter stemte 13 for Anette Mortensen. Det var Socialdemokratiet med seks mandater, Venstre med fire mandater, Konservative med to mandater og Radikale med ét mandat.

Bagefter forklarede Steen S. Hansen, at det ville have været en tom gestus at lade sig vælge til borgmester på denne måde. Han ville fra første dag stå uden et arbejdsdueligt flertal bag sig. Derfor stemte S på Anette Mortensen.

- Det gjorde vi, fordi vi har en skriftlig aftale med Anette Mortensen, og sådan én løber vi ikke fra. Vælgerne har talt, og der er et blåt flertal, men vi har lige siden valgnatten slået til lyd for et bredt samarbejde. Og dette mål har vi nået, siger Steen S. Hansen.