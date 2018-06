Send til din ven. X Artiklen: S-splittelse i spørgsmål om borgerrådgiver Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

S-splittelse i spørgsmål om borgerrådgiver

Stevns - 01. juni 2018 kl. 13:44 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Spørgsmålet om ansættelsen af en fuldtids borgerrådgiver - uafhængigt af forvaltningen - med de penge, som et stort flertal satte af til en borgerrådgiver i efterårets budgetforlig faldt i aftes med stemmerne 9-8. Thomas Overgaard (S) og Jakob Panton-Kristiansen (V) var fraværende og deltog ikke i afstemningen, mens to medlemmer af den socialdemokratiske gruppe valgte at stemme imod resten af deres gruppe i spørgsmålet.

Det mest opsigtsvækkende i den sammenhæng var, at ingen socialdemokrater overhovedet ytrede sig i debatten vedrørende en borgerrådgiver. Hverken gruppeformand Steen S. Hansen eller Anne Munch og Helen Sørensen, hvor de to sidstnævnte altså stemte imod, tog ordet op til afstemningen i aftes og begrundede deres stemme henholdsvis for og imod.

Det var først under selve afstemningen, at det blev tydeligt, at de to kvindelige S-medlemmer havde en anden holdning til spørgsmålet end resten af gruppen. Selvom det dermed blev den snævrest mulige beslutning, så fik flertallet fejet Enhedslisten indstilling af banen og vedtog i stedet den oprindelige vedtagelse fra Økonomiudvalget med stemmerne ni for og otte imod.

Det vil sige, at man nu lægger en rådgiverfunktion i forvaltningen, hvor en ansat i juridisk afdeling skal have med borgerrådgivning at gøre i 10-12 timer om ugen. Det blev blandet andet gjort for at finde penge til oprettelsen af en lovpligtige funktion som databeskyttelsesrådgiver, der ikke var sat penge af til i budgettet.

