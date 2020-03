S skifter nu også gruppeformand

Af Henrik Fisker Helt som ventet har den socialdemokratiske gruppe valgt Henning Urban Dam Nielsen som ny formand. Han afløser Steen S. Hansen, der selv har ønsket at trække sig fra posten efter, at den socialdemokratiske generalforsamling for nylig valgte Henning Urban Dam Nielsen som ny borgmesterkandidat.

- Det er helt naturligt, at vi i forlængelse af generalforsamlingens valg af Henning som Socialdemokratiets spidskandidat nu også vælger ham som ny gruppeformand for den socialdemokratiske gruppe i Kommunalbestyrelsen. Henning har som udvalgsformand for Social- og Sundhedsudvalget vist, at han kan skabe samarbejdet på tværs. Han er en dygtig og seriøs politiker, der altid er velforberedt. Henning er det rigtige valg til at stå i spidsen for Socialdemokratiet, og jeg håber, at han kommer til at stå i spidsen for hele Stevns Kommune efter kommunalvalget i 2021, siger Steen S. Hansen i en udtalelser.