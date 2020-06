Se billedserie Morgenpendlerne på Østbanen blev nærmest omringet af lokale socialdemokrater fra Faxe og Stevns, der advokerede for nye skinner frem for busser på Østbanen. Privatfoto

S på banen for nye skinner

Stevns - 09. juni 2020 kl. 12:44 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dagen før, at Region Sjælland offentliggør de to ventede rapporter om henholdsvis en BRT-løsning med busdrift i stedet for tog og nye skinner på Østbanen, drog en gruppe af socialdemokrater fra både Faxe og Stevns kommuner i felten for at forsvare skinneløsningen.

Det skete ved en koordineret aktion, hvor partifællerne tidligt tirsdag morgen kom kørende med toget fra henholdsvis Faxe Ladeplads og Rødvig. På Hårlev Station stod de af for at tale med morgenpendlerne om Østbanens fremtid.

Blandt de morgenfriske politikere var folketingsmedlem Tanja Larsson, der i klar tale udtrykker sin støtte til en skinnebaseret løsning:

- Jeg bakker fuldt ud op om vores regionsrådsformand Heino Knudsen, der ønsker passagerkomfort, passagersikkerhed, sikkerhed og regelmæssighed i afgange og ankomster. Sidst, men ikke mindst, så er anlægsperioden for at lægge nye skinner kun cirka 10 uger uden, at hele banen skal være lukket. Det vil sikre en fortsat udvikling af vores kommuner, siger hun.

Hun blev suppleret af Faxes tidligere borgmester Knud Erik Hansen, der også var på banen:

- Det, vi har brug for i Faxe og Stevns, er skinner på Østbanen, der sikrer, at vi kan komme hurtigt til og fra arbejde og uddannelse. Vi har ikke brug for 10 minutters drift mellem vores byer, men derimod en sikker, stabil og hurtig forbindelse til Køge, København og Roskilde. Det sikrer vi ved med en skinnebaseret løsning på Østbanen, sagde han.

Også Steen S. Hansen, medlem af Kommunalbestyrelsen på Stevns, bakkede op om nye skinner:

- Vi skal sikre, at vi kommer ned på rejsetider på 63 minutter fra Faxe Ladeplads og Rødvig til København. Det sikrer vi kun med skinner på Østbanen. De samlede omkostninger for udvikling og renovering af toglinjerne på Østsjælland nærmer sig de 13 milliarder kroner. En så stor investering kan hverken forklares eller forsvares, hvis den medfører længere rejsetid end i dag, sagde han.