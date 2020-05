Se billedserie Den socialdemokratiske gruppe på Stevns har inviteret deres partifælle: social- og indenrigsminister Astrid Krag til Stevns for at diskutere resultatet af udligningsreformen med hende. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

S på Stevns inviterer minister til snak om udligning

Stevns - 15. maj 2020 kl. 17:18 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den socialdemokratiske gruppeformand på Stevns Henning Urban Dam Nielsen har inviteret sin partifælle: social- og indenrigsminister Astrid Krag til Stevns. Med den tilføjelse, at hvis det ikke passer ind i hendes kalender i den nærmeste fremtid, kommer han gerne ind i ministeriet for at mødes med hende.

- Vi vil gerne have et fysisk møde med ministeren for at få en dialog om Stevns Kommunes nuværende velfærdsniveau og økonomiske situation. Vi forstår simpelthen ikke, hvordan udligningsreformen kunne ende med noget nær et stort, rundt nul efter endda først at have været en udgift i regeringens første udspil, siger den socialdemokratiske gruppeformand.

Udligningsreformen fordeler penge mellem landets rige og fattige kommuner og endte efter langvarige forhandlinger med at tilføre Stevns Kommune 3,5 millioner kroner, hvor der i første omgang var udsigt til et minus for Stevns på 6,9 millioner kroner. I begge tilfælde er tallene mange millioner kroner under det niveau, som Stevns Kommune selv havde regnet sig frem til at skulle modtage ved en ændring af udligningen.

- Vi har med ministeriets egne nøgletal dokumenteret, at vi er landets 12. billigste kommune, når der gælder vores kommunale folkeskole, og den femtebilligste i ældreplejen. Vores muligheder for at levere velfærdsydelser til borgerne var således inden reformen væsentligt dårligere end landsgennemsnittet, og det har desværre ikke ændret sig efter reformen, siger Henning Urban Dam Nielsen.

En forklaring og et løfte

- Men nu er reformen en politisk realitet. Er det så ikke for sent at invitere ministeren til dialog?

- Vi har gjort os en del overvejelser om, hvorfor vi ikke er trængt igennem med vores argumenter over for ministeren. Noget tyder på, at vores lille andel af almennyttige boliger og den lange afstand for pendlerne, hvor stevnsboerne er nogle af dem, der kører længst for at komme på arbejde i hele landet, ikke har vejet tilstrækkeligt tungt. Vi vil gerne have en forklaring på, hvorfor det ikke er indregnet som væsentlige kriterier ved beregning af udligningen, siger han.

- Men en forklaring giver ikke flere penge til Stevns. Hvad vil I opnå for at styrke økonomien, der skal finansiere den nære velfærd?

- Når ikke vi kunne få, hvad vi forventede af udligningsreformen, må vi se fremad mod de næste aftaler. Her er vi spændte på, om økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening vil give en håndsrækning til de kommuner, der er faldet igennem i udligningsreformen. Kan vi f.eks. håbe på at få penge fra en særpulje for vanskeligt stillede kommuner? Kan vi undgå sanktioner, hvis vi sætter skatten op - for den rettighed har vi ikke fået med udligningsreformen? Og er der chance for, at vi er kommet lidt nærmere end statsvej til Stevns, som vi har råbt på gennem mange år, spørger Henning Urban Dam Nielsen.

Han tilføjer, at mødet med ministeren er en hastesag. Det skal i sagens natur gerne finde sted, inden forhandlingerne mellem regeringen og kommunerne om næste års økonomi begynder i nær fremtid.