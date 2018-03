Kredsformand og hovedbestyrelsesmedlem Jens Georg Bagge: Verden ser anderledes ud i dag end for 10, 20 og 30 år siden.

S krydser klinger om flygtninge

Stevns - 21. marts 2018 kl. 15:05 Af Henrik Fisker

I sin sidste formandsberetning gennemgik Palle Halskov på den socialdemokratiske generalforsamling årets begivenheder i kort form og uden værdiladede politiske udmeldinger. Det kom dog til allersidst, hvor den afgående formand gav udtryk for sin uforbeholdne mening om partitoppens nye flygtningeudspil, skriver DAGBLADET Stevns onsdag.

- Der, hvor uenigheden med partitoppen især viser sig - hos nogle af os partimedlemmer her på Stevns - er, når partitoppen helt omlægger vores kurs i forhold til f.eks. flygtningeproblematikken. Det er meget vanskeligt at forstå, at Danmark ikke kan leve op til sine FN- forpligtelser på kvoteflygtningeområdet - det kan vi ikke være bekendt!

- Der er kommet en tone af dem og os, som vi tilsyneladende har annekteret fra Dansk Folkeparti for at tilfredsstille et flertal af vælgerne og dermed kapre stemmer. Det må aldrig nogensinde blive vores politik!

- Der er jo ingen af os, som påstår, at vi kan løse verdens flygtningeproblemer i Danmark, men vores del af ansvaret må vi kunne løfte her i vores rige samfund, sluttede Palle Halskov sin sidste beretning.

At han dermed trådte på en øm tå i den interne debat i partiet, blev klart, da hovedbestyrelsesmedlem og kredsformand Jens Georg Bagge aflagde sin organisatoriske beretning på generalforsamlingen.

- Vi har i hovedbestyrelsen fået kritiske henvendelser fra ganske mange partiforeninger, og det kan jeg godt forstå. Men vi skal huske, at verden i dag ser anderledes ud end for bare 10, 20 og 30 år siden. Vi har taget bestik af den nye verden, og her er der ikke plads til symbolpolitik. Vi løser ikke problemet med at tage et mindre antal kvoteflygtninge, men vi er optaget af, at vores danske samfund hænger sammen, for vi ønsker ikke at danne grobund for parallelsamfund, sagde han.

Jens Georg Bagge slog fast, at der er en afgørende forskel på den flygtningepolitik, som Dansk Folkeparti og dele af regeringspartierne fører og så Socialdemokratiets.

- Det gælder sprogbrugen. Vi taler ikke ned til flygtningene, og de, som er her og vil integreres, skal behandles ordentligt. Det er vores politik, og så nytter det ikke noget, at partiforeningerne sender nok så mange indsigelser ind, for hovedbestyrelsen giver sig ikke. Til gengæld kan jeg love jer, at vi her i kredsen får én af landspolitikerne herned til en medlemsaften, hvor I kan stille alle de spørgsmål, som I vil, til vores flygtningepolitik, sagde kredsformanden.