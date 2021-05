S indtog Solgårdsparken

Strøby Egede: Socialdemokraterne på Stevns havde besluttet at fejre, at der søndag var nøjagtigt seks måneder til kommunalvalget, skriver partiet i en pressemeddelse. Det skete i Solgårdsparken med lidt pølser, øl (selvfølgelig Rød Tuborg) og vand samt senere kaffe og kage. Der var også lidt hyggemusik i de røde pavilloner. Det startede lidt gråt, men vejret klarede snart op, og flere tilhørere kom forbi. En hyggelig måde at starte valgkampen op på, lyder det fra den lokale partiforening, der også havde besøg af det lokale folketingsmedlem: Tanja Larsson, som fik en god snak med dem, der kom forbi i løbet af dagen.