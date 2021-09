Ida Marker, formand for Socialdemokratiet i Region Sjælland: - Vi skal ikke stemme om princippet, men kun om de særlige forhold, der eventuelt kan begrunde en dispensation fra reglerne om dobbeltmandat.

S-formand: Afstemning efter reglerne

Stevns - 01. september 2021 kl. 15:39 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Det var helt efter reglerne, da et snævert flertal på Socialdemokratiets repræsentantskabsmøde i maj afviste Steen S. Hansens ansøgning om dispensation fra partiets forbud mod dobbeltmandater. Det slår formanden for Socialdemokratiet i Region Sjælland, Ida Marker fast over for DAGBLADET.

- Kongressen - som er den øverste myndighed i vores parti - har fastsat i lovene, at vi ikke vil have dobbeltmandater mellem to eller flere folkevalgte forsamlinger. Det gælder alle kombinationer - og det betyder også, at man ikke kan opstille mere end ét sted. Det ville være uærligt over for vælgerne. Så er der så indbygget en mulighed for dispensation, der kun kan gives i ganske særlige tilfælde. Det indebærer, at den enkelte kandidat skal indsende en ansøgning, som skal vurderes individuelt - det står beskrevet i lovteksten. Der er således ikke tale om et bunkebryllup, for så ville vi jo sidde og gradbøje partiets love. Selve princippet, at vi ikke vil have dobbeltmandater, kan kun kongressen tage stilling til, siger Ida Marker.

Hun tilføjer, at på repræsentantskabsmødet havde hver af de fire kandidater indsendt både en skriftlig ansøgning om dispensation samt en lille videopræsentation, som medlemmerne kunne forholde sig til.

- Jeg ved ikke, hvorfor medlemmerne stemte, som de gjorde, og det er ikke min opgave at motivforske. Så jeg vil ikke vove mig ud i spekulationer om, hvorfor de har sagt nej til Steen S. Hansen, som jeg i øvrigt har talt med om sagen, siger hun.

Ida Marker tilføjer, at hun i en årrække har været medlem af Socialdemokratiets lovudvalg, der har arbejdet med spørgsmålet om dobbeltmandater.

- Jeg kan oplyse, at der er mange forskellige synspunkter om den sag. Nogle vil have forbuddet helt afskaffet, mens andre vil have muligheden for dispensation fjernet. Jeg tror sådan set, at de gældende regler er et godt kompromis mellem fløjene, siger hun.

Ida Marker har ikke noget bud på, hvorfor der var skiftende stemmetal ved de fire afstemninger om kandidaterne.

- Det kan skyldes, at der var tale om et virtuelt møde, og det er ikke ideelt, siger hun.

Heino K. ærgrer sig

DAGBLADET har også bedt om en kommentar fra regionsrådsformand Heino Knudsen (S), der har bakket op om Steen S. Hansens kandidatur. Han har sendt redaktionen følgende kortfattede kommentar på en sms:

»Jeg ville rigtig gerne have haft Steen med på listen, så jeg er ærgerligt over, at han ikke er med på det socialdemokratiske regionshold til valget. Det er baglandet, der opstiller kandidater, og jeg henviser derfor til vores formand for Socialdemokratiet Region Sjælland Ida Marker for yderligere kommentarer«.