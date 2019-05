S bløder op i forhold til statstilskud og friskoler

Hellested Friskole.

Stevns - 31. maj 2019 kl. 13:55 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Socialdemokratiet vil nu differentiere støtte til friskoler, da partiet har indset, at der ikke er flertal for deres tidligere idé om at mindske statsstøtten i form af den såkaldte koblingsprocent.

Partiformand Mette Frederiksen har i direkte tv-duel med statsminister Lars Løkke Rasmussen kaldt det nuværende niveau for overbetaling, og emnet har fyldt en del i valgkampen. Også her i spalterne, hvor redaktionen blandt andet spurgte friskolerne, hvilken betydning, det ville få for dem, hvis statstilskuddet blev sænket.

Det har således også været et af de områder, hvor der er en tydelig forskel på Venstre, der foreslår en fortsat støtteprocent på 76, mens Socialdemokratiet ønsker koblingsprocenten sat ned på 71.

- Vi ønsker at styrke folkeskolens økonomi ved at sænke koblingsprocenten. Men vi kan se, der ikke umiddelbart er flertal, og der er rejst en række bekymringer blandt andet fra friskoler i landdistrikter, har den fungerende politiske ordfører, Mattias Tesfaye (S, således udtalt til Ritzau.

På den baggrund foreslår partiet nu, at friskoler, der ligger i områder, hvor der ikke umiddelbart er en folkeskole i nærheden eller i yderkommuner, skal friholdes for en nedsættelse af koblingsprocenten.

Hvad det kommer til at betyde for hver enkelt af friskoler på Stevns og i Faxe er ikke umiddelbart til at afkode af udmeldingen, da Socialdemokratiet ikke har et konkret forslag til, hvad der skal defineres som yderkommuner. Partiet vil læne sig op af de definitioner, der tæller, når der årligt udbetales særlige tilskud til uddannelsesinstitutioner udenfor de større byer.

- Vi har lyttet til befolkningen, og vi kan godt se, at der er et problem nogle steder, fordi mange kommuner har lukket folkeskoler, og derfor er der blevet langt til den nærmeste folkeskole. For de skoler vil vi gerne kigge på at differentiere koblingsprocenten, siger Jan Johansen (S), der sidder i Folketingets undervisningsudvalg.

Han understreger over for TV2 Fyn, at det ikke er et færdigt forslag, og at det ikke kommer til at ændre på den oprindelige målsætning om at styrke folkeskolen med hvad der svarer til 600 lærere - hvis Socialdemokratiet får regeringsmagten efter valget grundlovsdag.

- Vi vil kigge på de tyndtbefolkede områder, hvor kommunerne har lukket folkeskoler, og hvor der i stedet er opstået friskoler. Der vil vi godt gå ind og kigge på, hvad deres koblingsprocent skal være, siger Jan Johansen.

Præcis hvilke skoler der får mulighed for at beholde den højere koblingsprocent, eller hvor langt skolen skal ligge fra en folkeskole, kan han endnu ikke sige noget om.

Friskolernes forening og Venstre frygter, at det vil føre til lukning af skoler at sænke støtten, og S har stået meget alene med sit forslag.

