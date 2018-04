S: Stevnshallens økonomi må undersøges

- Stevns Ejendommes konklusion bygger på et skøn. Så lad os nu få lavet de fornødne undersøgelser og få de rigtige faglige vurderinger på bordet, så vi er på den sikre side, siger Steen S. Hansen (S).

Stevns - 16. april 2018

Ideen om at renovere den gamle Stevnshal frem for at bygge en ny kom i høj grad fra den daværende flertalsgruppe bestående af S, R, DF og Enhedslisten samt løsgænger Bjarne Østergaard Rasmussen. Efter at den var tiltrådt, valgte en samlet kommunalbestyrelse tilbage i november 2016 at nikke ja til at arbejde videre med den plan.

Knap et år efter vedtog 17 ud af 19 kommunalpolitikere at afsætte 39,9 millioner kroner til projektet fordelt over fire år, og Stevnshallens renovering og nybygning af en træningshal er dermed det største anlægsprojekt i indeværende valgperiode.

Derfor ærgrer det Steen S. Hansen (S) - der stod i spidsen for den daværende flertalsgruppe - at økonomien ser ud til at skride under projektet:

- Jeg må dog også sige, at Stevns Ejendommes konklusion bygger på et skøn. Så lad os nu få lavet de fornødne undersøgelser og få de rigtige faglige vurderinger på bordet, så vi er på den sikre side, siger han til DAGBLADET Stevns.

Steen S. Hansen mener, at det var rigtigt af udvalgsformand Flemming Petersen (V) at tage sagen af dagsordenen på det seneste møde i Plan-, Miljø- og Fritidsudvalget, så partiernes baglande nu har tid til at få regnet på tallene og debatteret den nye situation.