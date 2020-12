Afdelingsleder på Store Heddinge Skole, Flemming Michaelsen, har følt sig nødsaget til at gå ud med et opråb om at passe på eleverne, som hver dag står skolepatrulje. Privatfoto

Rystet over bilister: Pas på vores elever

- Skolepatruljen på Store Heddinge Skole oplever, at biler og busser har svært ved at respektere dem, når de står i morgentimerne og hjælper andre elever over vejen. Derfor har jeg skrevet en lille opfordring om at vise hensyn, siger han til DAGBLADET, og han oplyser, at han ikke tidligere har hørt om, at der skulle være denne mangel på respekt over for skolepatruljerne.