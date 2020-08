Rugemor fik tvangsfjernet tvillinger

En 38-årig kvinde fra Stevns fik i februar tvangsfjernet tvillinger, efter at det blev klart, at hun uretmæssigt havde hævdet, at hun var mor til børnene. Da var tvillingerne mere end tre år gamle.

I virkeligheden var hun rugemor for et barnløst par. Æg og sæd havde parret leveret til kvinden, der havde fået sat de fremmede befrugtede æg op i sin livmoder. Det skete på en klinik på Cypern.

Sagen går tilbage til 2016, hvor kvinden gennem internet- og facebookgrupper tog kontakt til flere barnløse par. Hun ville gerne hjælpe og agere rugemor. Selv havde hun nemlig i forvejen tre børn, og havde ikke behov for flere, forklarede hun parrene.

Selv om graviditetsbehandlingen på Cypern gik godt, fik parret efterfølgende at vide, at behandlingen ikke førte til en graviditet.

Parret fik heller ikke at vide, at kvinden samtidig havde kontakt til flere andre par.

Da tvillingerne blev født i december 2016 forklarede kvinden til sin kæreste, at han var far til børnene.

De to par, som uafhængig af hinanden havde været på Cypern til behandling sammen med kvinden, fik ikke besked om tvillingefødslen. Til det sidstnævnte par var forklaringen, at hun blev gravid, men at hun kort efter mistede barnet.

Ej heller fik de besked på, at de uafhængig af hinanden havde betalt for behandlinger, rejse og ophold.

Samlet set mener anklagemyndigheden, at de tre par er blevet snydt for i omegnen af en halv million kroner. Parrene fik løbende kontoudtog, så de kunne se, at de beløb, de overførte til kvinden fra Stevns gik til medicin, rejser og ophold på klinikken på Cypern. Disse mener anklagemyndigheden er forfalskede.

Den 38-årige kvinde fra Stevns har ikke ønsket at udtale sig i sagen. Hun nægter sig skyldig.