Rugemor dømt for bedrageri af tre barnløse par

En 38-årig kvinde fra Stevns har fået et år og ni måneders fængsel ubetinget fængsel ved Retten i Roskilde for at have bedraget tre barnløse par, som troede, at hun var deres rugemor - hver især. De havde betalt hende penge for den tjeneste, som de troede, at hun gjorde for dem.