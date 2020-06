Da Sofia Carrasco holdt oplæg i Hårlev-Karise Rotary Klub om sit liv i Chile, bar hun den traditionelle dragt, som hun sidenhen har foræret sin første værtsfamilie.

Send til din ven. X Artiklen: Rotary-student fra Chile må blive lidt længere i Danmark Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rotary-student fra Chile må blive lidt længere i Danmark

Stevns - 07. juni 2020 kl. 06:03 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Blot to dage efter klubbens medlemmer sagde farvel til Sofia Carrasco, blev hendes fly aflyst grundet corona.

Der blev holdt tale, skålet i champagne og spist chilenske empanadas (indbagt kød stegt i majsolie), da tre værtsfamilier og medlemmer fra Hårlev-Karise Rotary Klub ved en privat fest tog afsked med Sofia Carrasco, klubbens udvekslingsstudent gennem knapt et år.

To dage senere blev hendes fly aflyst, og nu er hun i Danmark på ubestemt tid.

Hun har opholdstilladelse i Danmark frem til og med juli måned, så der lidt tid at løbe på, og Sofia kan heldigvis stadig bo hos sin sidste værtsfamilie i Hastrup.

Det var Sofias første værtsfamilie i Danmark, Susanne og Ole Elbæk fra Tomsgård i Klippinge, der lagde hus - eller rettere have - til afskedsfesten. I gårdens gamle smukke have er der nemlig rigelig med plads til at sprede bordene ud, så gæsterne kunne holde passende corona-afstand.

Forstår dansk Sofia kom til Danmark den 3. august sidste år. Hun er 17 år og kommer fra byen Los Angeles i det sydlige Chile, hvor hun bor med sin bror på 13 år, sin mor og stedfar samt deres tre små hunde.

I løbet af de 10 måneder, Sofia har været i Danmark, har hun boet hos tre forskellige værtsfamilier og gået på gymnasiet i Køge, hvor hun har fulgt en dansk klasse.

Sofia har lært at tale et godt dansk og forstår alt, hvad man siger, så længe man taler langsomt og tydeligt. I starten af året holdt hun en præsentation i Hårlev-Karise Rotary-klub, om sit liv i Chile, hvilket overvejende var på dansk og til afskedsfesten takkede hun værtsfamilierne og klubbens medlemmer for at give hende muligheden for at komme på udveksling i Danmark:

Begejstret takketale - Det har været et fantastisk år - det bedste, jeg har oplevet i mit liv, sagde en glad Sofia.

Gennem især værtsfamilierne har Sofia oplevet en masse og fået et godt indblik i den danske kultur.

- Det er et stort skridt, de unge tager, når de forlader deres familier og rejser ud i verden for at lære en fremmed kultur at kende. Det kræver mod - og en åbenhed over for nye måder at gøre tingene på, siger Hans Jørgen Rasmussen, der er præsident for Hårlev-Karise Rotary Klub.

Han påpeger, at klubben er så heldig at have haft tre overordentlig gode værtsfamilier i år, der virkelig har bidraget til at give Sofia en oplevelse for livet.

- Jeg sætter stor pris på den måde, de har inddraget hende i deres hverdag og lært hende om den danske kultur. Det er en gave, hun tager med sig resten af livet, understreger Hans Jørgen Rasmussen:

- Selvom vi er kede af det, på Sofias vegne, over at hun ikke kommer tilbage til sin chilenske familie, som hun havde glædet sig til at gense, er vi og hendes danske værtsfamilier glade for at få lov til at beholde hende lidt endnu, siger Hans Jørgen Rasmusen.