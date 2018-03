- Det tegner lyst for Stevns efter nogle mørke år, konstaterede Steen S. Hansen i sin politiske beretning til generalforsamlingen.

Send til din ven. X Artiklen: Roser fra S-baglandet trods manglende borgmesterpost Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roser fra S-baglandet trods manglende borgmesterpost

Stevns - 23. marts 2018 kl. 05:56 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På den socialdemokratiske generalforsamling tirsdag aften på Restaurant Lanterna var det tiden at gøre status efter kommunevalget, hvor partiet vandt ét mandat og blev det største parti i Kommunalbestyrelsen, men trods det ikke formåede at indfri det erklærede mål om at tage borgmesterposten, skriver DAGBLADET Stevns fredag.

Det var dermed tredje valg i træk, hvor borgmesterkandidat Steen S. Hansen måtte se sig slået af Venstres kandidat, men trods det var der på intet tidspunkt under generalforsamlingen tvivl om hans politiske lederskab af partiet. Der var ros og opbakning fra medlemmerne - bl.a. udtrykt således af Preben Jørgensen fra Strøby Egede:

- Der hersker en stor respekt, hvor jeg kommer fra, over, at du ikke gik med i det kup, som andre var i gang med. Det aftvinger respekt og viser, at du er et mandfolk.

Udtalelsen faldt som en kommentar til situationen på det konstituerende møde i Kommunalbestyrelsen 4. december, hvor Steen S. Hansen kunne været blevet borgmester, hvis han selv og den øvrige S-gruppe havde stemt for et forslag fra Varly Jensen (DF).

Men det gjorde S-gruppen ikke i respekt for en konstitueringsaftale, som Steen S. Hansen tidligere samme dag havde indgået med Venstre og Konservative.

- Gruppens og min vurdering var og er, at dette ikke ville have fungeret. Vi ville ikke være skyggeministre som borgmester og udvalgsformænd i en ikke arbejdsdygtig kommunalbestyrelse, sagde Steen S. Hansen i sin politiske beretning.

Han roste samarbejdet med den nye flertalsgruppe og takkede såvel borgmester Anette Mortensen (V) som Mikkel Lundemann Rasmussen (K) og Line Krogh Lay (R).

- Det tegner lyst for Stevns efter nogle mørke år, konstaterede han.

I samme åndedrag udtrykte Steen S. Hansen »forundring« over, at »enkelte medlemmer af Kommunalbestyrelsen« i dagene efter konstitueringen reagerede med beskyldninger om aftalebrud efter, at Venstre og Konservative havde opsagt samarbejdet med Nyt Stevns og Dansk Folkeparti.

- Jeg kan kun opfordre disse til at kigge indad, sagde han med henvisning til disse to partiers gruppeformænd.