Ros til Stevns fra Dansk Byggeri

Stevns - 27. marts 2020

Dansk Byggeri roser de sjællandske kommuner for at fremrykke betalingen for udført arbejde til de håndværksmestre, der har udført arbejde for kommunen. Endvidere får Stevns Kommune anerkendelse for, at den nu er i gang med at vurdere, om planlagte byggeprojekter kan rykkes frem for at skabe beskæftigelse.

Dansk Byggeri Sjælland & Lolland-Falster roser, at alle kommuner i Region Sjælland vil fremrykke betalinger for udført arbejde, hedder det i en udtalelse.

- Guldborgsund, Stevns, Vordingborg og Slagelse ser også på, om de kan fremrykke byggeprojekter. Det vil uden tvivl hjælpe lokale virksomheder, men det skal gå hurtigt med at få byggeprojekterne op af skuffen, lyder opfordringen fra Dansk Byggeri.

- Som situationen er nu, gør det en stor forskel for mange virksomheder, om de får betaling for udført arbejde nu eller om to eller tre måneder. Jeg kan derfor kun rose kommunerne for deres tiltag. Jeg ved, at i Guldborgsund, Stevns, Vordingborg og Slagelse er kommunerne derudover i fuld gang med at vurdere, hvilke byggeprojekter de kan fremrykke. Det vil uden tvivl kunne redde arbejdspladser, og jo hurtigere opgaverne kommer ud til virksomhederne, jo større er chancen for, at virksomhederne undgår at sende medarbejdere hjem, siger Jesper Toftebjerg Andersen, Dansk Byggeri Sjælland & Lolland-Falster.

Han opfordrer de andre kommuner i Region Sjælland til at gøre det samme. Desuden opfordrer han alle kommuner til at holde genbrugspladsene åbne og sagsbehandle byggetilladelser, selv om rådhuset er lukket.

- Det er vigtigt, at vi hjælper hinanden med at holde aktiviteten kørende, der hvor vi kan. Vi har en fælles interesse i, at coronakrisen rammer mindst muligt, og her har hver enkelt kommune mulighed for at gøre en forskel lokalt, siger Jesper Toftebjerg Andersen.