Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Roklub kæmper for vandsportscenter ud for Strøby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roklub kæmper for vandsportscenter ud for Strøby

Stevns - 18. november 2017 kl. 16:04 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Engang var der projekteret lystbådehavn på stedet. Roklubben Stevns satte ved et vælgermøde og efterfølgende læserbreve fokus på, at der med fordel kan etableres en udsætteplads for både, havbad og opbevaringsrum til de klubber og foreninger, hvis daglige aktiviteter foregår på vandet.

- I den sammenhæng har Steen S. Hansen (S) og Thor Grønbæk (Borgerlisten Stevns0) henvendt sig til mig f med henblik på at afdække behov og muligheder for et vandsportscenter i den nordlige del af kommunen, lyder det fra Klaus Kroll, der er formand or kommunens største havsportsklub, Roklubben Stevns:

- Ideen om et fællesforeningsprojekt i Strøby Egede er fantastisk, både set med robriller, men også for alle andre daglige brugere af havet og kysten. Vi tager som klub ikke politisk stilling til kandidater eller lister, men vi lytter naturligvis til de ideer, der kan fremme kystnære aktiviteter, uanset om det er før, efter eller under valg. Tanken er ikke fjern for en klub som vores, og vi vil gerne støtte op om et vandsportscenter, da det vil være med til at udvikle vores muligheder som klub og ikke mindst åbne op for at endnu flere kan komme på vandet, uanset hvilken disciplin vi dyrker.

Steen S. Hansen er lun på idéen.

- Projektet tager afsæt i den eksisterende gamle dækmole, hvor der skal etableres en bro og udsættebroer for alle typer vandaktiviteter. Dertil vil vi gerne etablere P-plads og bådskure, koblet med toilet, bad og omklædningsfaciliteter, siger han og henviser til, at projektet skal sættes i søen fra kommunal side, men midlerne hovedsageligt findes via fonde og donorer.

Thor Grønbæk er ligefrem begejstret for projektet med at åbne kystlinjen i det nordlige Stevns mere op for vandsportsaktiviteter.

- Som dykker er jeg begejstret for et projekt som dette og med vores Coldcoast-tanke fra Rødvig vil det give perfekt mening at åbne op for borgernes adgang til havet. Et projekt som dette vil gavne alle og er måske et af de projekter, der kan findes enighed om, uanset hvilken partifarve vi har. Jeg så gerne at vi laver en helhedsplan for kysten og bruger nogen af de erfaringer fra eksempelvis Amager Strandpark til at skabe en levende kyst, siger Thor Grønbæk.

Dette forslag udelukker ikke, at man arbejder videre med områderne ved bådklubben Ege, Vejs ende og Solgårdsparken, mener de to politikere.

I et video-oplsag på Facebook peger Nyt Stevns også på et ønske om at skabe en decideret lystbådehavn på stedet.