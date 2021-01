Søren Erikssons hjerte stoppede under en badmintonkamp i Stevnshallen. Tilbage på åstedet overrækker han sine to redningsmænd en dybfølt tak. Karsten Hansen (tv) Søren Eriksson og Emil Jørgensen (th), som til ære for fotografen for en kort stund tog de blå beskyttelsesmasker af. Foto: Klaus Slavensky

Rørende gensyn i hallen: »Tak fordi I reddede mit liv«

Stevns - 02. januar 2021 kl. 14:27 Af Klaus Slavensky Kontakt redaktionen

Den 23. november i år dystede badmintonspillere fra Vordingborg mod Store Heddinge Badmintonklub, da den 50-årige Vordingborgspiller Søren Eriksson pludselig faldt om på gulvet.

Hjertestop. Og der kunne alt være stoppet, hvis ikke to snarrådige spillere fra Stevns havde reageret hurtigt.

Lynhurtig reaktion

På årets korteste dag, den 21. december, mødte Søren Eriksson for første gang sine to redningsmænd, Karsten Hansen og Emil Jørgensen, siden hjertestoppet, og det skete på selve åstedet, den skæbnesvangre bane i Stevnshallen. Og der var meget at tale om, selv om de et par gange har mødtes på Facetime.

- Jeg er tæt på at fælde en tåre, I er meget vigtige for mig, lyder det fra Søren Eriksson til de to, som reddede hans liv.

- Jeg faldt om i andet sæt, havde lige vundet en bold og kunne mærke noget hjerteflimmer, og hjertet bumlede helt vildt, 100 slag i sekundet, fortæller Søren Eriksson.

- Jeg trænede på banen ved siden af og så, at Søren faldt, og fik ham straks lagt i natostilling (aflåst sideleje/red.). Og så gav jeg hjertemassage, og kunne mærke at hjertet stoppede med at slå, forklarer Karsten Hansen.

Helikopter på boldbane

Mens Søren Eriksson fik hjertemassage var Emil Jørgensen, som er formand for Store Heddinge Badmintonklub, løbet ud efter en hjertestarter.

- Heldigvis begyndte hjertet at slå igen efter første stød, siger Emil Jørgensen, der netop havde overstået første del af et 1. hjælpskursus.

- jeg vågner op på gulvet og opdager, at nogen holder mig nede, og aner hvad der kan være sket, siger Søren Eriksson.

- Det skete 19:36, hjertestoppet indtræffer 19:38, vi giver det første stød 19:40 og kl. 19:44 kommer Falck, som vi havde ringet til, oplyser Emil Jørgensen.

Kort efter ankommer en helikopter, og man får tændt lys på SB's fodboldbaner, så den kan lande, og så går det mod Roskilde Sygehus.

- Der blev jeg undersøgt og fik fjernet en blodprop og indsat to stent og siden en pacemaker. Vi kan være stolte af vores sygehusvæsen, superdygtige og så har de også fokus på de psykiske eftervirkninger, siger Søren Eriksson.

Indstilles til heltepris

Søren Eriksson har sin familie med til det hjertelige gensyn i Stevnshallen, og alle parter er berørte.

- Nu kan jeg leve et normalt liv, takket være de to hjælpere. Jeg har indstillet jer til politiets hverdagshelte-pris. I er helt fantastiske mennesker, af en speciel støbning. Det er der mange, som kan lære af, lyder det fra Søren Eriksson, da han overrækker to flotte gavekurve til Karsten Hansen og Emil Jørgensen.

Karsten Hansen har givet førstehjælp, bl.a. under en skiferie i Østrig, og Emil Jørgensen fremhæver, at han nu skal tage sidste del af livredderkurset.

- Nu kan jeg igen leve et normalt liv, og jeg regner da med at vende stærkt tilbage til badmintonspillet, siger Søren Eriksson.

- Nå, så tør jeg ikke spille mod dig, replicerer Emil Jørgensen med et stort smil bag sin beskyttelsesmaske, og alle istemmer en lun lille latter, som forløser den voldsomme oplevelse, som endte så godt.