Rødvigs vartegn kan ende med at blive revet ned

Stevns - 01. august 2020 kl. 09:14 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flinteovnen er typisk åben i weekenden, hvor man enten kan møde Carsten Stuhr Hansen eller Inger Snoer, der begge er frivillige i Flinteovnen og meget gerne fortæller om ovnens historie og de forskellige udstillinger.

Begge passerede de sidste år deres 80. år og er i øjeblikket de eneste frivillige i Flintovnens Venner, som - så vidt det er muligt - hver weekend i sommersæsonen står klar til at vise flintovnen frem.

Skulle man have lyst til at give en hjælpende hånd med formidlingen af en lille flig af Rødvig historie, er man mere end velkommen til at melde sig som frivillig. Bare kig indenfor og hils på, når døren ind til Flintovnen er åben.

- Der kommer jo ikke nye til. Og det gør mig lidt trist at tænke på. Jeg håber, at der er nogen som vil tage arven op. Ellers bliver Flinteovnen revet ned. For vi kan ikke overkomme at vedligeholde den mere. Og det var aftalen vi indgik med kommunen, dengang vi byggede den i 1987. Vi forpligtigede os til at vedligeholde den på betingelse af, at den blev vedligeholdt, siger Carsten Stuhr Hansen til DAGBLADET.

I den sammenhæng bakkes han op af kassereren i foreningen bag Flinteovnen, der er Inger Snoer. Da foreningens frivillige ikke kan overkomme den overordnede vedligeholdelse mere, så har de tænkt sig at bruge nogle af de sidste midler, de har i foreningskassen og se, hvor langt de når for det. Men så er kassen nok også tom - og de frivillige kræfter ved at være brugt op.

- Jeg har undersøgt nogle muligheder. Men der har ikke helt været hul igennem endnu, som kasserer Inger Snoer siger.

