Rødvigs vartegn bag slør

Stevns - 01. juli 2021 kl. 17:10 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Rødvigs vartegn: Flinteovnen er midlertidigt blevet formummet bag slør. Det sker for at undgå støvgener for omgivelserne, mens en renovering af bygningens facade står på. Indpakningen af Flinteovnen fandt sted i den forgangne weekend.

Renoveringen af Flinteovnen har Stevns Kommune påtaget sig efter aftale med Rødvig Borgerforening, der fremover skal stå for at holde attraktionen åben for offentligheden. Derfor afsatte Stevns Kommune 130.000 kroner på sit budget 2021 til renoveringsarbejdet samt til at indlægge strøm til belysning og at holde en affugter kørende.

Aftalen betød, at Foreningen Rødvig Flinteovn med ro i sindet kunne nedlægge sig selv i efter 38 års virke. På den seneste generalforsamling i foråret blev foreningen opløst og formuen overdraget til kommunen.

Det var skipper Rasmus Larsen, der i 1870 fik idéen om at opføre en flinteovn i Rødvig Havn.

Den oprindelige flinteovn blev opført i 1870 af kalksten fra Højerup, og den var placeret på havnemolen omtrent, hvor Café Marina ligger i dag, så fiskerne kunne losse flintesten af i nærheden samt udskibe det færdige produkt. Ovnen fungerede i 40 år og gav arbejde til 15-20 mand, som hentede flint, passede ovnen og fragtede flinten til København. Flinten skulle omdannes til flintemel, som skulle bruges til glasur på lertøj.

Aftageren af flintemelen var den kendte fajancefabrik Aluminia på Christianshavn i København.

Da forretningen lukkede, blev flinteovnen revet ned. Den blev dog siden hen genopbygget to gange - senest i 1987, hvor den blev bygget på Christians Ø med kalksten fra nedrevne huse. Kommunen stillede arealet til rådighed med den klausul, at flinteovnen skulle rives ned uden udgift for kommunen, hvis den ikke blev passet og vedligeholdt. Denne passus blev dog ikke aktuel ved foreningens ophør, da den førnævnte aftale blev indgået.

I alle årene har to af foreningens stiftere: Torben Højby Hansen og Carsten Stuhr Hansen - med skiftende hjælpere eller alene - malet bygningen hvid hvert forår. Af bestyrelsesberetningen i påsken 2020 - hvor generalforsamling var umulig på grund af corona-restriktioner - fremgår, at en lokal murermester har påtaget sig at fjerne malingslagene, og at Rasmus Kjøng Jørgensen i sin egenskab af indehaver af Kalk A/S har stillet de rigtige materialer til kalkning til rådighed og derudover vil følge arbejdet.