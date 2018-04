Det lykkedes ikke torsdag aften at vælge bestyrelse, der vil påtage sig arbejdet med at finde en afløser for turbåden: Freia, der har forladt Rødvig Havn.

Rødvigs turbåd stødt på grund

Det gik ikke helt som ventet, da turismekonsulent Thor Nielsen på vegne af Stevns Turistforening torsdag aften holdt stiftende generalforsamling i den nye forening: Turbåden Stevns Klint. For nok mødte 10 båd- og turismeentusiaster op til mødet for at høre nærmere om planerne, men da der bagefter skulle vælges en bestyrelse, der kunne bære ideen videre, var der ikke en eneste, som meldte sig til arbejdet. Det skriver DAGBLADET Stevns lørdag.

Ideen om en turbåd med hjemsted i Rødvig Havn opstod for et år siden, da Thor Nielsen tiltrådte som turismekonsulent. Dengang var interessen stor for en turbåd, som kan give lokale såvel som turister og andre besøgende mulighed for at opleve Stevns fra vandet. På opfordring fra flere lokale virksomheder og borgere afsøgte Thor Nielsen derfor bådmarkedet for en egnet turbåd, som han fandt flere mulige bud på. Den store interesse levede da også videre på et informationsmøde 6. marts, hvor 30 stærkt interesserede deltagere foreslog at etablere en forening.