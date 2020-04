LimeLight vil skabe et ægte surfer-paradis i Rødvig. Foto: LimeLight BoardSport Club

Send til din ven. X Artiklen: Rødvig skal være surfer-mekka Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rødvig skal være surfer-mekka

Stevns - 19. april 2020 kl. 21:04 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Steen Bonke Sørensen for et par år siden boede i Borup, kørte han en søndagstur og kom blandt andet forbi Rødvig.

På vej ned mod havnen nåede hans blik ikke ret langt rundt om vandet, bølgerne og Klinten, før en drøm og tanke begyndte at spire i ham: »Det her er det perfekte sted for surfing og anden vandsport, og hvorfor ikke udvikle det?«

I november blev LimeLight BoardSport Club dannet, og den er resultatet af, at Steen Bonke Sørensen undervejs bosatte sig tre måneder i Rødvig, hvor han udviklede konceptet, der skal blive et surfer- og board-centrum på denne side af Storebælt.

Rødvig og hele egnen skal være det østdanske svar på Klitmøller i Thy, der tiltrækker tusindvis af surfere fra ind- og udland. Ikke mindst tyskere. Cold Hawaii kaldes området, og når talen falder på Rødvig, tager Steen Bonke Christensen gerne de store ord i brug.

Han kalder byen for den »glemte« eller »oversete perle«.

- Den helt store vision er at lave det her til vandsportens mekka. Vi skal have revitaliseret hele området i stil med, hvad der er sket i Bork Havn, Klitmøller, Hvide Sande, Thyborøn og de andre havne på Vestkysten. Potentialet er der, fordi vandet ved Stevns er fantastisk, og det har nærheden til København. Det tager altså næsten syv timer at komme til Klitmøller, siger Steen Bonke Sørensen.

- Det tager en time at komme til Rødvig, og når de rigtige bølger er der, så er Rødvig lige så fedt som Klitmøller. Deroppe har man Vesterhavet, som er ultimativt, men i mange boardsport-discipliner kan man det samme i Rødvig som på Vestkysten.

Vil skabe udvikling Steen Bonke Sørensen bor i dag selv i Rungsted Kyst, men han er faldet for Rødvig og planlægger at flytte sydpå, hvis det rette sted viser sig.

- Vi skal have lavet hele området til et vandsportssted med den dynamik, som det medfører af unge tilflyttere, erhvervsudvikling, aktivering af unge og udnytte potentialet i den spændende natur, der giver de muligheder for vandsport. Det er slet ikke opdyrket, for i dag kan man kun opleve Klinten fra land. Klinten er også i vandet sammen med kalken og lyset, og her kan vi vandsportsinteresserede være med til at bidrage. Vi vil være med til at gøre Rødvig og egnen mere attraktiv for turister. Havnen er ikke særlig turistvenlig i dag, synes jeg, så der kan gøres meget mere, siger han.

- Det er store ord, ja, men det skal nok lykkes! Det skal det, og vi arbejder sammen med dem, der har skabt og udviklet miljøerne på Vestkysten. Der er så meget opbakning til det her fra alle sider, og det skal der til, siger Steen Bonke Sørensen og peger ikke mindst på den politiske støtte samt fra verdensarvspartnerne.

LimeLight BoardSport Club er starten på et hele og er altså dannet og har nu 25 medlemmer med målet om at komme op på 200 næste sommer.

Har fået støtte For nylig fik projektet 313.000 kroner fra Lokale Aktions Grupper (LAG), men kravet for udbetaling er, at initiativtagerne selv rejser den samme sum. Det er arbejde er i gang, men er hæmmet af corona-tiden.

LimeLight, der direkte oversat betyder rampelys, kan og skal udvikles til meget mere end. LimeLight kan også oversættes til lyset fra kalken - det unikke i området.

»Klubbens formål er at fremme windsurfing, surfing, SUP, foiling, kite & boardsport som helhed og integrere sporten i lokalmiljøet på en positiv måde. Klubben vil arrangere kapsejladser såvel som ture, foredrag, undervisning og andre arrangementer, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben vil vi fremme og styrke vandsportsmiljøet lokalt såvel som i Danmark,« lyder det i det oplæg, som Steen Bonke Sørensen har med under armen, når han skal fortæller om de ambitiøse planer.

Steen Bonke Sørensen er manden bag LimeLight,

og drømmene er store i Rødvig og omegn.

Foto: LimeLight BoardSport Club



Videre:

»Stevns Kommune, Stevns Erhvervsråd, Verdensarv Stevns med mange flere har strategisk ønsket at etablere Stevns på land- og søkortet med udgangspunkt i vandsport. Dette sammenholdt med etablering af Stevns Klint som Unesco Verdensarv skaber et solidt fundament for en helt unik udvikling af Stevns. LimeLight BoardSport Club er ét af de primære elementer i udviklingen af Stevns.«

- Hele partnernetværket på Stevns er utroligt spændende. Man prøver at få alt fra landbrug til kultur til at arbejde sammen om et fælles koncept, som kan tiltrække turister, og her skal vi være med, siger Steen.

Pengene fra LAG samt dem, der skal selv skal rejses, skal bruges til containere, udstyr og en sikkerhedsbåd.

Hvor mange surfere udefra kan Rødvig-egnen tiltrække?

- Rigtigt mange tyskere tager til Klitmøller, men vi tror på, at vi kan få nogle af dem herover. Vi vil også gerne have svenskere og københavnere til, og surf er blevet populært. Vi vil gøre alt for komme bredt ud og tilbyde surf som en aktivitet. Det kommer til at blive en sum af mange aktive, der vil komme.

Hvad er det, Rødvig har, som tiltrækker surfere?

- Nogle virkeligt gode bølger, og Præstø Fjord har virkelig godt windsurf-vand med fladt vand. Vi kan kombinere det med naturoplevelser, som de ikke kan i Nordsjælland, Veddelev eller Lynæs, selv om det også er gode steder. Kalken og klinten er noget særligt, og det giver en ekstra dimension, når man er ude på vandet i Rødvig.

Inde på land drømmer Steen Bonke Sørensen på sigt om et »levende og dynamisk« klubhus, der skal ligge tæt på vandet i nærheden af Roklubben Stevns.

- Det er næste step og en drøm, men klubben skal op at stå først, så arbejder vi ud fra det. Vi behøver ikke at bygge nyt, for der er jo bygninger på havnen, som vi måske kunne blive en del af. Der er vi ikke nu. Det vigtigste lige nu er, at vi får nogle folk på vandet og at få aktiveret ungdommen og skabt noget dynamik.

- Det skal meget gerne i gang til sommer med Stand Up Padling (SUP), men vi er coronaramte, og det forsinker det hele noget. Så realistisk er vi først rigtigt i gang næste år, siger manden bag den store drøm og plan om at gøre Rødvig til et surf- og board-mekka.

Her skal det starte, og derfra skal LimeLight udvikle sig.