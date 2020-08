Rødvig har fået sit eget puslespil

Rødvig: Vibeke Maj Magnussen, som bor i Frøslev på Stevns, har en far der er pressefotograf i Helsingør. Han har blandt andet en lille produktion af puslespil med sine flotte luftfotos af Helsingør og omegn som motiver.

Da han på en flyvetur har taget nogle flotte billeder af Rødvig, fik Vibeke den idé, at det kunne være sjovt med et puslespil af Rødvig. Hendes far, Arne Magnussen, var heldigvis med på ideen.