Rødvig forbigået som servicehavn til Kriegers Flak

Stevns - 14. december 2017 kl. 10:33 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vattenfall har valgt servicehavn til Kriegers Flak havmøllepark.

Klintholm Havn på Møn bliver base for service og vedligeholdelse af Kriegers Flak havmøllepark. Parkens 72 møller skal senest være i drift i 2022, men allerede i 2020 vil man begynde at se aktivitet på havnen.

Transporttiden fra havn til Kriegers Flak har været en af flere parametre for valget af Klintholm på Møn som servicehavn. Et valg, Vattenfall og Siemens Gamesa, som skal levere havmøllerne og servicere dem i en periode, har truffet i samarbejde.

"Vi er glade for det gode og åbne samarbejde, vi har haft med en række havne på Sjælland og i Sverige. I sidste ende faldt valget af servicehavn på Klintholm Havn, hvor et af parametrene var kort transporttid fra havnen ud til havmølleparken," siger Niels Bjært, projektdirektør for Kriegers Flak havmøllepark.

Seks havne har været med i processen: Køge, Rødvig, Klintholm, Stubbekøbing, Faxe samt Trelleborg i Sverige. I sidste ende fald valget på Klintholm Havn i Vordingborg kommune, som også får de arbejdspladser servicehavnen skaber. Vattenfall er Danmarks største udvikler af havvind og opfører frem mod 2022 havmølleparkerne Horns Rev 3 og Vesterhav Syd og Nord i Nordsøen samt altså Kriegers Flak i Østersøen. Samlet vil parkerne kunne dække det årlige strømforbrug hos ca. 1,5 mio. danske hustande. Invest in Denmark under Udenrigsministeriet og Copenhagen Capacity har været involveret i projektet fra starten og har hjulpet Vattenfall med at få bedre kendskab til havnene, kommunerne og Kriegers Flak Service Group, som er et netværk for offshore virksomheder i området.

"Vi er meget glade for, at Vattenfall har valgt en servicehavn i Danmark. Det var ikke givet på forhånd. Det er fantastisk nyheder som giver vækstmuligheder til regionen," siger Matthew Delany, projektleder for Invest in Denmark Sjælland og Copenhagen Capacity. Der vil blive afholdt informationsmøde i Kriegers Flak Service Group til foråret for at skitsere yderligere fremtidige forretningsmuligheder, og Vattenfall vil efterfølgende afholde B2B møder med gruppens medlemmer i december 2018.

