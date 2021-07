Se billedserie Ralf B. Hansen springer på en madras, der ligger over spånpladen, som dækker hullet til springgraven i Sydstevnshallen. Foto: Henrik Fisker

Rødvig fik sin sportshal, men har stadig to ønsker

Stevns - 17. juli 2021

Ralf B. Hansen er én af pionererne bag Sydstevnshallen. Hans navn står blandt flere andres på den flise, som er hængt op i forhallen til minde om dengang, da arbejdsgruppen bag hallen modtog Stevnsprisen for deres indsats for at skaffe havnebyen en hal.

Han er nu som dengang formand for Rødvig Gymnastik- og Idrætsforening (RGI), og han er glad for hallen. Den er flot og funktionel, og som regel er tiderne booket godt op.

Men alligevel er der et par ting, der mangler, hvis man spørger Ralf B. Hansen. Et par hængepartier, som man i skak kalder et uafsluttet parti, der afventer én af spillernes næste træk.

Begge ønsker stammer tilbage fra tiden før Sydstevnshallens indvielse i august 2018. Dengang blev de også fremsat, men alting handlede dengang om at rejse penge til at bygge en hal og ikke mindst holde budgettet, så arbejdsgruppen kunne bevise, at man godt kunne få en hal for den sum, som et flertal i Kommunalbestyrelsen havde afsat på anlægsbudgettet.

Det handler om boldbanen, der ligger mellem Multihallen på Vemmetoftevej og Harmonien. Og så gælder det den springgrav, som der er gjort klar til i den nordlige ende af Sydstevnshallen.

Boldbanen

De to idrætsforeninger i Rødvig træner fortsat på boldbanen, som ligger 500-600 meter syd for hallen i retning mod havnen. Det har de gjort i mange år, selv om den efter Ralf B. Hansens opfattelse er uegnet til boldspil.

- Banen er kasseret efter, at den blev ødelagt, da de opførte Multihallen. Jorden er presset alt for hårdt sammen, og der ligger gamle byggematerialer under græsset. Den er knoldet og hård som beton, og man slår sig, hvis man falder. Ydermere er der hverken toilet eller omklædningslokaler, siger han.

RGI's formand håber, at politikerne vil anlægge en ny boldbane på arealet lige syd for Sydstevnshallen. Så ville brugerne kunne klæde om i hallen.

- Politikerne lovede i sidste valgkamp, at boldbanen skulle flyttes op til hallen. Det venter vi stadig på. Men nu er det jo snart valgkamp igen, og så må vi minde dem om deres løfter, siger han.

Rald B. Hansen tilføjer, at kommunen kan udstykke banen bag Harmonien til parcelhusgrunde og tjene penge på det. Den store bane ved Multihallen kunne så indgå i det grønne område, som skal se dagens lys, når Rødvig Station efter planen flyttes til Vemmetoftevej, og Østbanen afkortes med cirka 400 meter.

Springgraven

Indenfor i Sydstevnshallen dækker en spånplade i gulvet et stort hul i hallens nordlige ende. Hullet er to en halv meter dybt og måler 6 gange 12 meter.

- Det fik vi lavet efter aftale med entreprenøren, da de byggede hallen. Vi håbede, at vi med tiden kunne etablere den springgrav, som vi har ønsket os hele tiden. Men her tre år senere er der ikke sket noget, siger Ralf B. Hansen.

Ifølge ham kan springgraven anlægges for omkring 650.000 kroner. Det dækker opsætningen af en trampolin, en madras samt mekanik til at hæve og sænke.

- Vi har søgt alle de fonde, som vi kan komme i nærheden af. Men hver gang får vi et afslag, fordi hallen ejes af kommunen. Så snart de hører det, trækker de følehornene til sig, for så er det en kommunal opgave at finansiere springgraven, siger han.

Ralf B. Hansen medgiver, at der ikke foreligger nogen fast aftale med kommunen om at etablere en springgrav i Sydstevnshallen.

- Vi troede, at vi kunne få fondene i tale, men vi er blevet klogere. Så nu spiller vi bolden over til politikerne og beder om hjælp. Det er jo i sidste ende deres hal. Vi kan ikke være bekendt at lade hallen stå tilbage med en spånplade uden en springgrav. Det er, hvad jeg vil kalde ufærdigt arbejde, mener han.

RGI-formanden oplyser, at gymnastikafdelingen i RGI har omkring 150 gymnaster som medlemmer. Den eneste springgrav på Stevns befinder sig på Gymnastikefterskolen Stevns, hvor gæster fra foreninger udefra betaler en fast timepris for at bruge faciliteterne.

