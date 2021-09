Se billedserie 52 medlemmer deltog i generalforsamlingen på Restaurant Lanterna.

Rødvig fastholder flytning af stationen

Stevns - 06. september 2021 kl. 12:39 Af Rikke Michael Hansen og Henrik Fisker Kontakt redaktionen

På Rødvig Borgerforenings generalforsamling tirsdag aften slog formand Freddie Larsen fast, at bestyrelsen fortsat ønsker togdrift til Rødvig, og at Rødvig Borgerforening går ind for at flytte stationen til en ny placering nord for Vemmetoftevej.

Understregningen var en bemærkning til Dansk Folkepartis gruppeformand Varly Jensen, der trods en præcisering af partiets politik fra DF's spidskandidat til kommunevalget Martin Henriksen fastholder, at Østbanen bør nedægges mellem Rødvig og Store Heddinge, så stationsflytningen bliver overflødig.

- Der har været en mærkværdig udtalelse fra ét af de lokale partier. Rødvig Borgerforening vil fortsat have en togstation i Rødvig. Flytningen af stationen til en ny beliggenhed ved Vemmetoftevej støttes af de fleste borgere. Vi kan således bifalde aftalen mellem region, kommune og bane af 30. november 2020, slog Freddie Larsen fast, da han på foreningens generalforsamling læste et skriv op, som redegør for borgerforeningens holdning til stationsflytningen.

I dette notat hedder det videre:

»Rødvig Borgerforening ser ikke bustransport som et værdigt alternativ til den eksisterende togtransport. Rødvig er en udviklingsby og har i generationer haft en togdrift, som sikrer kontinuerlig og tryg transport for alle borgere. Den stabilitet vil fortsat kunne imødekommes ved anlægget af det nye stationsområde som udgangspunkt for moderne togdrift. Den nye beliggenhed medvirker til nedsat støj, ingen overskæringer og kortere køretid - meget positive elementer, som omtalt i Udviklingsplan for Rødvig. Alt taler her for, at Rødvig fortsætter som en stationsby med de fordele toget, som en fortsat god og sikker transportform, giver vores omegn og by«.

Freddie Larsens indlæg blev modtaget med klapsalver fra de fremmødte medlemmer, og der var på generalforsamlingen ikke yderligere debat om emnet.

Arbejdet med at flytte Rødvig Station skal udføres i forbindelse med skinnerenoveringen af Østbanen. Det forventes, at den nye Rødvig Station vil stå færdig i tredje kvartal af 2022.