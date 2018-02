Rødvig Strandvej spærret i to uger

Projektleder Christian Lærche fra Klar Forsyning oplyser over for DAGBLADET, at der muligvis vil være til at passere for fodgængere og cyklister i perioden. Det finder man dog først ud af, når gravearbejdet går i gang. Da der skal graves i tre en halv meters dybde, så er der nogle sikkerhedsafstande, der skal være opfyldt. Derfor har man også søgt kommunen om tilladelse til at spærre vejen i forbindelse med et kloakeringsarbejde på adressen Rødvig Strandvej 27A.