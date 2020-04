Rødvig Revyen på pinebænken

Mens det ene arrangement efter det andet i den kommende sommer aflyses som følge af coronakrisen, holder direktør Jeanette Larsen fra Rødvig Revyen stadig vejret. Uvisheden fik hende i denne uge til at lægge et opslag på revyens hjemmeside, hvor hun appellerer til revygæsternes tålmodighed lidt endnu.

- Vi står i en fastlåst situation, hvor vi ikke kender betingelserne. Vi ved, at forbuddet mod at samles mere end 10 personer løber til 10. maj, men hvad sker der så derefter? Vi har blot hørt statsministeren sige, at større forsamlinger ikke er tilladt frem til udgangen af august, men vi mangler stadig at få præciseret, hvor mange mennesker der er tale om, siger Jeanette Larsen.

Hertil kommer et muligt afstandskrav, som kan betyde, at der kun må lukkes væsentligt færre tilskuere ind.

- Alle Danmarks 21 revyer sidder lige nu i en situation, hvor årets revysæsons skæbne ikke kan afgøres. Vi træffer selv afgørelsen, om vi skal gennemføre, når vi får besked fra myndighederne. Men det er klart, at vi vil skele til, hvordan de andre revyer griber sagen an, siger hun.

- Selv om vi skulle få lov af myndighederne til at gennemføre revyen, er det ikke givet, at vi kan sælge billetter. Lige nu er mange mennesker lidt tilbageholdende og frygter, hvad situationen udvikler sig til, siger revydirektøren, der sidste år kun solgte omkring halvdelen af de udbudte billetter til Rødvig Revyen.

Jeanette Larsen understreger, at ikke blot Rødvig Revyen, men også de lokale restauranter og overnatningssteder krydser fingre for, at det lykkes at gennemføre revyen. Derfor opfordrer hun publikum til at være tålmodige, indtil der kan gives en klar tilbagemelding.