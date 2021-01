Se billedserie Kirsten Siggaard - optræder i Rødvig Revyen, Revyperler. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Rødvig Revyen melder sig på banen

Stevns - 12. januar 2021 kl. 16:11 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Sommeren 2021 kan blive året, hvor Rødvig bliver Revyernes By i Danmark. Hele to revyer med premiere to aftener i træk sidst i juni er der lagt op til. For to uger siden præsenterede Harmoniens Revyperler sit hold, og nu følger Rødvig Revyen, Revyperler trop med et andet hold efter at have været fraværende sidste sommer som følge af coronarestriktionerne. Der bliver forpremiere tirsdag 22. juni og premiere torsdag 24. juni, hvorefter der vil være forestillinger hver torsdag, fredag og lørdag til og med lørdag 31. juli.

Revydirektør Jeanette Larsen glæder sig over at være tilbage og understreger, at det sker med fornyet styrke:

- Ansvarlighed har været et nøgleord for Rødvig Revyen, Revyperler - både da vi i 2020 aflyste af hensyn til smittefaren, og nu hvor vi åbner for den nye sæson 2021. Efter flere møder med ansvarlighed på dagsordenen har bestyrelsen bag Rødvig Revyen, Revyperler sikret, at vi kan spille corona-sikker revy i 2021, og revyen vil som tidligere år være garant for glæde, underholdning og musikalske oplevelser, siger hun.

Rødvig Revyen har i seks år haft til huse på Kulturhus Harmonien, men »efter et uskønt og uharmonisk forløb« har revydirektør Jeanette Larsen besluttet at spille årets revy et andet sted i Rødvig. Det skal ske i et telt, der efter planen skal rejses på Konference & Hotel Klintens matrikel, der ligger på Søndervej 8 i Rødvig.

»Det uskønne forløb gav anledning til at genoverveje en række forhold. Overvejelserne har resulteret i, at Rødvig Revyen, Revyperler nu kan hæve niveauet yderligere. Årets revy bliver f.eks. mere autentisk i forhold til spillerum. Den bliver nemlig gennemført i et telt - naturligvis med alle former for komfort. Yderligere vil der være mulighed for at tilkøbe en, to eller tre retters menu samt revyophold, siger Jeanette Larsen.

Hun tilføjer over for DAGBLADET, at Rødvig Revyen har søgt Stevns Kommune om en byggetilladelse til at spille i et telt, men endnu ikke fået svar på ansøgningen.

Revy i superligaen

Rødvig Revyen præsenterer et helt nyt hold af skuespillere, der ifølge pressemeddelelsen »bedst kan karakteriseres som revyernes svar på superligaen«. Skuespillerne i årets revy er: Kirsten Siggaard, Mette Ladekarl, Peter Andersen (Drama Queen) og Kim Brandt. Instruktør og kunstnerisk leder er Nikolaj Tarp.

Jeanette Larsen slår fast, at årets aktører »har medvirket i nogle af landets største og mest prestigefyldte revyer som f.eks. Nykøbing F-revyen og Rottefælden i Svendborg og bl.a. har spillet i My Fair Lady, Sommer i Tyrol, Les Miserables etc.

- Bedre referencer kan næppe opdrives, når talen er om revy i Danmark, siger hun.

Holdet på scenen

* Kirsten Siggaard er naturligvis kendt fra sine syv optrædender i Dansk Melodi Grand Prix med tre sejre, hvor de fleste nok kender Det lige det. Hun har medvirket i flere teaterstykker og musicals og har stor revyerfaring fra bl.a. Nykøbing F-revyen.

* Mette Ladekarl er uddannet fra Det Danske Musical Akademi i 2006. Hun har medvirket i bl.a. Les Misérables og var en del af turneen: Lyset over Skagen. Hun har endvidere medvirket i Menstrup Revyen og i Mød mig på Cassiopeia på Nørrebros Teater.

* Peter Andersen - måske bedre kendt som Drama Queen - har gennem 11 år lavet og produceret sit eget dragshow. Han har optrådt med sit show i Danmark og en lang række andre lande. Han har lavet revy og været fast skuespiller i Revyraketten.

* Kim Brandt har som revyens øvrige medvirkende stor erfaring fra de skrå brædder. Han har et langt og imponerende cv, som bl.a. indeholder revyerfaring fra så mondæne revysteder som Rottefælden i Svendborg og Ganløserevyen. Han har også har deltaget i både John Mogensen Cabaret'en, My Fair Lady og Sommer i Tyrol.

* Nikolaj Tarp arbejder som instruktør og forfatter i film-, tv- og teaterbranchen. Han holder foredrag om og underviser i fortælling og manuskriptskrivning og har arbejdet med bl.a. Fredericia Teater, instrueret de to seneste sæsoners Menstrup Revy og været dramaturg på en række forestillinger, inklusive musicalsucceserne: Shu-Bi-Dua The Musical, Seebach og I Love It.

Det perfekte bagtæppe

Revydirektør Jeanette Larsen lægger vægt på at have fået »det perfekte bagtæppe for årets revy. Det matcher på allerbedste vis Rødvig Revyen, Revyperlers ambition om altid at give publikum glæde, kvalitetsunderholdning og en musikalsk oplevelse«, som det hedder i pressemeddelelsen.

Over for DAGBLADET tilføjer hun, at de gamle revyperler vil blive blandet med nye numre.

- Det bliver en glad og musikalsk revy udført af nogle utroligt gode sangstemmer, siger Jeanette Larsen.