Ole Jørgensen og Peer Nørgaard er klar til at betjene turisterne i Rødvig igen i denne sommer. Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: Rødvig Lokal Information hjalp 4732 gæster Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rødvig Lokal Information hjalp 4732 gæster

Stevns - 16. juni 2021 kl. 17:24 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Sommeren 2020 blev travl for Rødvig Lokal Information, for selv om landet var stort set lukket for udenlandske gæster, var der usædvanligt mange danskere, der drog ud i ferielandet - og herunder Stevns. Derfor har den lille hytte på lystbådehavnen i Rødvig sidste år betjent ikke færre end 4732 gæster. Langt hovedparten af dem var danskere, men der var dog også gæster fra 17 andre lande - de fleste af dem dog med bopæl i Danmark. De blevb betjent af et frivilligt korps på 23 vagter.

Det oplyste formanden for den frivillige turistinformation: Peer Nørgaard på foreningens generalforsamling, der på grund af corona var blevet rykket fra første til andet kvartal af året. 23 af de 44 medlemmer deltog i mødet, inklusive bestyrelsen.

I sin beretning noterede Peer Nørgaard, at foreningen nu er blevet partner hos Verdensarv Stevns, som har ydet stor støtte. Det var hans opfattelse, at foreningens arbejde nu er ved at blive accepteret. Det kunne bl.a. ses af, at mange sponsorer havde bidraget til de frivilliges afsluttende middag oven på sæsonen. Tilsvarende har Stevns Turistforening doneret 4500 kroner til en ny parasol og bedre synlighed.

- Vi har inviteret alle verdensarvspartnere til at indsende oplysninger til os om, hvad de gerne vil præsentere, så vi kan henvise, sagde han.

Han glædede sig over, at Klintebussen er blevet så stor en succes, at den er kommet for at blive. Her ønsker foreningen, at ruten skal lægges omkring Rødvig Havn.

Alle valg til bestyrelsen var genvalg, mens Ib Grønvaldt og Birger K. Andersen blev nyvalgt som suppleanter. Bestyrelsen har endnu ikke konstitueret sig.

I år åbnede Rødvig Lokal Information i pinsen og har siden haft åbent alle weekender. Fra næste onsdag 23. juni og frem til udgangen af august vil der være åbent alle dage kl. 10-17. Der er 25 tilmeldte vagter, men vi kan godt bruge flere frivillige, lyder det fra formanden.