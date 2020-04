- Vi har heldigvis en bank, der holder hånden under os. Vi er ikke truet på vores eksistens, men vi lever på bankens nåde, siger Kathrine Hendriksen, der ejer Rødvig Kro & Badehotel sammen med sin mand. Foto: Erik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Rødvig Kro overlever krisen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rødvig Kro overlever krisen

Stevns - 16. april 2020 kl. 16:58 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

13 medarbejdere er blevet sendt hjem, og fra 18. marts har alt været lukket og slukket - netop i en tid, hvor solen begynder at skinne lidt kraftigere, og gæsterne skulle til at komme og bo og spise.

Som mange andre er Rødvig Kro & Badehotel ramt af coronaens hærgen og konsekvenser, og der bliver ikke åbnet før tidligst søndag d. 10. maj. Ejerparret Jonas Skaaning og Kathrine Hendriksen har søgt regeringens hjælpepakker og afventer nu helt konkret svar på lønkompensation.

- Vi har heldigvis en bank, der holder hånden under os. Vi er ikke truet på vores eksistens, men vi lever på bankens nåde. Det er et kritisk tidspunkt at lukke ned netop nu efter en lang vinter, hvor vi ikke har haft nogen likviditet. Derfor er det også afgørende for os, hvor lang tid nedlukningen varer, siger Kathrine Hendriksen.

- Vi plejer at tjene vores penge om sommeren, så hvis det her fortsætter meget langt hen på sommeren, så bliver det kritisk for os. Vi skal nok overleve, og det uanset længden. Vi har en god bank og en god historik og god egenkapital.

I starten af april aflagde Rødvig Kro & Badehotel årsregnskab for 2019, og det vidste et overskud på 284.743 kroner mod 575.183 kroner for 2018. Egenkapitalen er på 1,5 million kroner.

Mad i en takeaway-løsning har kroen ikke kastet sig over. Det kan ikke betale sig, og personalet er netop sendt hjem for at få lønkompensation, så det er ingen mulighed.

Mega ramt

Ud over at være ejer af Rødvig Kro & Badehotel er Kathrine Hendriksen også formand for Stevns Turistforening, og alle er ramt af nedlukningen netop nu. Der er dog også lys i mørket.

- Vi har haft et bestyrelsesmøde, og vi er ramt alle sammen. Mega ramt. Men lad os nu se, for hvis grænserne bliver ved med at være lukkede, og danskerne er tvunget til at holde ferie i Danmark, mon så ikke det rejser sig igen? Det kræver selvfølgelig, at vi åbner og får lov til det, men så kan det blive en okay sommer. Det er svært at spå om nu, siger Kathrine Hendriksen.

- Feriebyen og campingpladser er jo oplagte steder at tage hen, fordi man kan bo lidt isoleret og også i feriehuse. For dem kunne det blive en god sommer, hvis der bliver åbnet, så det kan lade sig gøre, siger turistformanden håbefuldt.