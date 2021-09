Se billedserie Generalforsamlingen i Rødvig Borgerforening blev afviklet på Restaurant Lanterna med omkring et halvt års forsinkelse. Foto: Rikke Michael Hansen

Rødvig Borgerforening sætter rekord i medlemstal

Stevns - 05. september 2021 kl. 14:19 Af Rikke Michael Hansen Kontakt redaktionen

Med omtrent et halvt års forsinkelse afholdt Rødvig Borgerforening sin årlige generalforsamling tirsdag 31. august på Lanterna. Ifølge foreningens vedtægter skulle den ordinære generalforsamling ellers være afholdt inden udgangen af marts.

31. august var dagen før, at nogle af de allersidste coronarestriktioner ophørte, så coronapas skulle stadig fremvises for at få adgang til restauranten. Det betød desværre, at enkelte af deltagerne blev afvist ved indgangen, da de ikke kunne fremvise gyldigt coronapas eller negativt testsvar. Ud af de 62 tilmeldte deltog således kun 54.

Mødet, som af samme grund blev lidt forsinket, blev styret igennem af dirigent Gerhard Nagott, afholdt i god rod og orden og varede omkring en times tid.

I sin beretning omtalte formand Freddie Larsen ganske kort de forskellige aktiviteter og opgaver, som har fundet sted det seneste halvandet år. Som vanligt blev ordet herefter givet videre til repræsentanter for de forskellige arbejdende udvalg i borgerforeningen.

Beretningen blev indledt med den positive nyhed, at medlemstallet på 247 er det højeste nogensinde.

- Men alligevel vil vi gerne have mange flere medlemmer, også gerne blandt de yngre familier. Med flere og yngre medlemmer kan foreningen løfte flere opgaver, sagde formanden, der også nævnte de positive tiltag, som Rødvig har oplevet de seneste par år, heriblandt: en ny idrætshal, som er blevet et stort aktiv for byen, sandfodringen, der har udvidet strandarealet betydeligt, samt beslutningen om at flytte stationen, hvilket også indebærer, at byen kan se frem til en ny grøn kile og cykelsti.

Snaps, revy og café Rødvig Borgerforening har flere arbejdende udvalg, og de fik hver især lejlighed til at give en status på igangværende opgaver og kommende arrangementer.

Som altid var humøret højt i Snapselauget med planlagte sammenkomster og fællestur. Ligeledes var Pensionistbanden i fin form - den har i år udskiftet teaterforestillingen med en revy:

- Det er svært for mange af os at huske de lidt længere tekster, der er i et teaterstykke, begrundede Rita Siig med et smil på læben og et glimt i øjet, alt imens hun fortsatte:

- Revyen spiller 18., 19. og 20. februar til næste år på Harmoniens store scene - ligesom de mange andre revyer, sagde Rita Siig, der er blandt de 13 optrædende i revyen.

Efter en lang coronapause er også den ugentlige cafédag med socialt samvær og dagens ret på Restaurant Harmonien klar til at starte op igen. Det sker torsdag 9. september kl. 14.

Flinteovn stadig i proces Rødvig Borgerforening står klar i kulissen til at overtage formidlingsopgaven i forbindelse med Flinteovnen efter, at Stevns Kommune har overtaget driften efter Foreningen Flinteovnen. Ole S. Jørgensen gjorde på generalforsamlingen rede for, at det juridiske arbejde mellem Foreningen Flinteovnen og Stevns Kommune er ved at falde på plads, men ikke er helt i mål.

- Hvis det bliver endeligt bekræftet, at Rødvig Borgerforening kan overtage driften, skal der indgås en formidlingsaftale mellem Stevns Kommune og Rødvig Borgerforening, hvori omfanget af åbning og formidling skal fastlægges. Der skal så etableres en lille skare af frivillige, der skal stå for drift og formidling, forklarede Ole S. Jørgensen, som håber, at der vil være interesse blandt medlemmerne til at deltage i en sådan gruppe af frivillige.

Planer om parkourbane Anna Veng og Rita Siig har kastet sig over et større projekt: etablering af en parkourbane ved Sydstevnshallen.

- Banen er tiltænkt børn og unge, der ikke er eller ønsker at være medlem af en forening, men den kan naturligvis bruges af alle og er åben hele døgnet, forklarede Anna Veng.

Til brug for etablering af banen skal der indsamles 256.000 kroner, og derfor er det indledende arbejde i høj grad udarbejdelse af fondsansøgninger. Indtil videre har der været positive tilsagn fra F.I.S.K. (15.000 kroner) samt Rødvig Borgerforening (24.000 kroner), men flere midler skal indsamles, før banen kan blive en realitet.

Banen skal anlægges på det smalle stykke ud mod Vemmetoftevej ved siden af de to padeltennisbaner, som Rødvig G&I vil anlægge.

Afslutningsvis blev aktivitetskalenderen præsenteret af Kasper Brokøb, og ud over de ovenfor nævnte arrangementer bliver der også: vælgermøde 28. oktober, loppemarked 21. november, julemandsbesøg 28. november, og til næste sommer vil der igen blive afholdt Kunst, Mad og Vin på havnen i Rødvig.

Genvalg og nyvalg Generalforsamlingen sluttede med valg til bl.a. bestyrelsen.

Forinden var en vedtægtsændring foreslået af bestyrelsen blevet godkendt. Bestyrelsen ønskede at udvide antallet af bestyelsesmedlemmer fra fem til syv.

Freddie Larsen blev enstemmigt genvalgt som formand.

Derudover var det genvalg til bestyrelsesmedlem Ole S. Jørgensen og nyvalg til tidligere suppleant Kasper Brokøb, som blev valgt i stedet for Ralf Toepler, der i stedet blev valgt til suppleant.

Endelig var der nyvalg til Steffen Nielsen og Steen Bergerud, så bestyrelsen nu består af syv personer.

De to sidste bestyrelsesmedlemmer er Elisa Hollænder og Tom Nielsen, som ikke var på valg i år.

Kontingent forblev uændret 150 kroner per person om året.