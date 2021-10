Send til din ven. X Artiklen: Rødt valgforbund er udvidet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Rødt valgforbund er udvidet

Stevns - 02. oktober 2021 kl. 06:58 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Få dage før fristens udløb på mandag kl. 12 offentliggjorde partierne i "det røde valgforbund" fredag, at de udvider med Enhedslisten. Partiet har straks svaret ja tak og får dermed opfyldt et længe næret ønske forud for kommunevalget 16. november.

Dermed er samtlige 10 partier, der opstiller til kommunevalget, nu med i et valgforbund. På valgbestyrelsens møde i tirsdags kom det frem, at det borgerlige valgforbund har optaget Nye Borgerlige som det sjette parti for at minimere risikoen for blåt stemmespild.

Prisen for at optage Enhedslisten i S-SF-R's valgforbund er, at det bliver mere af teknisk karakter og mindre politisk. Det stiller partierne friere på valgnatten, når der skal indgås konstitueringsaftaler, men partierne bekender sig dog fortsat til det politiske minimumsgrundlag, som de tre partier vedtog i foråret, da de lancerede valgforbundet. Her er omdrejningspunktet en grøn, social og økonomisk ansvarlighed i den kommende valgperiode.

S: Sammen er stærkest

Socialdemokratiets borgmesterkandidat Henning Urban Dam lægger ikke skjul på, at han er glad for at få Enhedslisten med i valgforbundet.

- Vi er ikke enige med Enhedslisten i alt, hvad de siger. Men vi er nødt til at se på mulighederne for at undgå stemmespild - akkurat på samme måde som i det borgerlige valgforbund. Det er ikke nogen hemmelighed, at det er Line Krogh Lay og de Radikale, der har været imod at få Enhedslisten med, mens SF og vi har ønsket det modsatte. Så jeg er glad for, at der nu er enighed om, at vi står stærkest sammen, siger han.

R: Nu står vi friere

Line Krogh Lay (R) erkender, at hun har skiftet holdning til spørgsmålet om Enhedslistens deltagelse i valgforbundet. Hidtil har hun fastholdt, at afstanden mellem Radikale og EL er for stor, og at hun ikke ønsker at lægge stemmer, at partiet får et (ekstra) mandat.

- Præmissen for vores accept nu er, at vi står friere i forhold til konstitueringen. Mit primære mål er ikke, hvem der bliver borgmester, men hvilken politik der skal føres i næste valgperiode. Her er jeg helt åben over for et samarbejde hen over midten. Når det er sagt, ser jeg gerne, at Henning bliver borgmester, hvis der er flertal for det. Men du vil ikke se mig gå i baglås, hvis det ikke kan lade sig gøre. Her står vi nu friere, når vi skal forhandle på valgnatten, siger hun.

R: Flertallet skal fortsætte

Line Krogh Lay lægger ikke skjul på, at hun håber, at det nuværende brede flertal kan fortsætte efter valget:

- Det er vores første prioritet. Alle, som jeg taler med, glæder sig over, at der er kommet mere ro om politikken i denne valgperiode, og at tingene bevæger sig i en fornuftig retning. Det må vi ikke sætte over styr ved at føre snæver blokpolitik, hverken til højre eller venstre. Det er vigtigere, end hvem der bliver borgmester, siger Line Krogh Lay.

Hun tilføjer, at meddelelsen om, at Alternativet ikke stiller op til valget, også spiller ind i overvejelserne.

- Jeg forestillede mig, at de måske kunne gå i valgforbund med Enhedslisten, som nu vil blive efterladt helt alene. Taget i betragtning, at EL har haft en meget konstruktiv tilgang til budgettet de seneste to år, synes jeg faktisk, at det ville være lidt synd, siger hun.

EL: Vores ønske opfyldt

Hos Enhedslisten kvitterer Sejer Folke for invitationen til at deltage i valgforbundet.

- Det har vi ønsket fra første dag, og vi forstod ikke, hvorfor Henning ikke kunne bruge vores stemmer til at pege på ham som borgmester. Det ville jo være helt tosset, hvis det skulle betyde, at Martin Henriksen skulle få et mandat mere på den bekostning, siger han.

Sejer Folke skærer ud i pap, hvad forskellen er på ham og Line Krogh Lay ved en konstituering:

- Vi kommer aldrig til at pege på en borgmester til højre for midten. Vi peger på Henning og har ikke noget imod, hvis vores valgforbund kan samle stemmer nok til et flertal uden de borgerlige. Jeg er helt sikker på, at flere af de blå partier tilsvarende er parate til at udnytte et flertal uden os, hvis de vinder valget, siger han.