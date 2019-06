Se billedserie De fem kvindelige keramikere fra Stevns med hver sit bidrag i hænderne: fra venstre Vibeke Frost Laursen, Lotte Birkholm Larsen, Vicki Kolby, Anne Vejtorp og Ulla Thornberg. Foto: Henrik Fisker

Ro, lykke, glæde og velbehag på udstilling

Stevns - 09. juni 2019 kl. 13:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Henrik Fisker

Vi skal tilbage til Japan i det 15. århundrede for at blive klogere på, hvad den seneste udstilling på Kulturloftet vil vise os. Og så er et lille kendskab til japansk middelalderkultur ikke nogen ulempe.

Dengang gav en japansk te-ceremonimester navnet: raku til én af egnens pottemagere, fordi han lavede nogle flotte te-skåle. Ceremonimesteren lagde stor vægt på, at den fine, japanske te blev drukket under ordnede forhold, og det indebærer, at der er tid og lejlighed til at nyde smagen og omgivelserne. Ordet: raku betyder netop ro, lykke, glæde og velbehag, som er nogle af de egenskaber, som man bør iagttage, når man drikker te i Japan.

Når den japanske ceremonimester faldt for pottemagerens skåle, hænger det sammen med den måde, som de var fremstillet på. De havde de fineste krakeleringer og meget smukke farvetoner, nærmest med et metallisk skær. Resultatet var så flot, at de blev stilskabende for en teknik, som pottemagere verden over bruger den dag i dag.

Fem af disse keramikere bor alle på Stevns og er alle gået sammen om den seneste udstilling på Kulturloftet. Ideen til udstilling er fostret af Ulla Thornberg, som inviterede en række af sine kunstnerkolleger, der bruger metoden, til at bidrage. Egentlig skulle udstillingen have været vist sidste sommer, men på grund af tørken og dermed afbrændingsforbud blev projektet udsat til i år.

De deltagende kunstnere er: Ulla Thornberg, Anne Vejtorp, Vicki Kolby, Vibeke Frost Laursen og Lotte Birkholm Larsen.

Sådan gør man

Først et lille grundkursus i raku-teknikken, som de selv beskriver det i indbydelsen til udstillingen.

Den ler, der skal raku-brændes, skal være meget stærk, da det bliver behandlet hårdt. Når det keramiske arbejde er færdiglavet, skal det tørre. Derefter forglødes det i en elektrisk ovn til 1000 grader. Nu er leret stabilt - kan ikke brækkes i stykker. Der bliver nu lagt et glasurlag på arbejdet - endnu en farvet glasur eller en gennemsigtig glasur. Tingen bliver nu varmet op til 400 grader, inden den skal i raku-ovnen.

Brændingen foregår i en raku-tønde, som bliver fyret med gas - temperaturen skal op på 900-1000 grader, hvorefter glasuren smelter. Den glødende keramik bliver herefter taget ud og lagt i baljer med savsmuld. Det er herefter sekunder, der afgør, om resultatet bliver vellykket eller ej. Hvert eneste stykke raku-keramik bliver på denne måde unikt.

Udstillingen er bygget op med de fem kunstneres bidrag hver for sig samt et bord, hvor de allesammen har dækket op med mindst 10 skåle til en fælles udstilling. Her er det spændende at se, om man kan skelne, hvem der har bidraget med hvilke skåle.

Udstillingen er åben i bibliotekets åbningstid til og med lørdag 29. juni. På den sidste dag vil de fem kunstnere tænde op i en ovn i bibliotekets have for at demonstrere, hvordan raku-teknikken fungerer. Det sker mellem kl. 10 og 13.