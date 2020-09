Rigoletto for fuld udblæsning

Så er der igen operabio i Snurretoppen i Store Heddinge. På søndag kan man se den pukkelryggede og latterliggjorte hofnar Rigoletto, der kæmper indædt for at blive respekteret. Han har dog ét lyspunkt i livet - sin elskede datter Gilda. Rigoletto vil gøre alt for at beskytte hende mod livets sorger, men en frygtelig fejltagelse får hans verden til at styrte i grus, og i mareridtsagtige hallucinationer genoplever han denne begivenhed, mens sindssygen får stadig større magt over ham.